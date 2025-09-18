Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 31 de marzo de 2026


Mario Desbordes: el Presidente Gabriel Boric se dio “un gustito personal” en La Pampilla

El alcalde de Santiago cuestionó la decisión del Presidente de inaugurar las Fiestas Patrias en Coquimbo y lo acusó de anteponer intereses partidarios a la tradición de abrir las celebraciones en el Parque O’Higgins.

El alcalde de Santiago cuestionó la decisión del Presidente de inaugurar las Fiestas Patrias en Coquimbo y lo acusó de anteponer intereses partidarios a la tradición de abrir las celebraciones en el Parque O’Higgins.

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a criticar al Presidente Gabriel Boric por su decisión de inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla de Coquimbo, rompiendo con la tradición de hacerlo en el Parque O’Higgins, epicentro histórico de las celebraciones en la capital.

El Mandatario justificó el cambio como un gesto de descentralización. “Las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla”, afirmó durante el acto oficial en la Región de Coquimbo, el lunes.

En entrevista con Radio Infinita, Desbordes interpretó la decisión como una señal política más que institucional y acusó a la máxima autoridad de actuar movido por intereses partidarios. “Cuando uno es Presidente no puede darse gustos personales. Se equivocó, actuó más el militante que el jefe de Estado”.

El jefe comunal subrayó el carácter inédito de la medida y apeló  a la continuidad histórica de la tradición republicana: “Hace casi 200 años las fondas se inauguran en el Parque O’Higgins. Ni Allende, ni Alessandri, en dictadura o democracia, se dejaron de inaugurar en Santiago”, apuntó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participa en la inauguración de la Fiesta de La Pampilla 2025 Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participa en la inauguración de la Fiesta de La Pampilla 2025
Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile

Durante la apertura de las fondas en la capital, donde Desbordes y el mandatario coincidieron, el alcalde reconoció un ambiente tenso, marcado por gritos cruzados entre adherentes de distintos comandos presidenciales. Pese a ello, aseguró haber intentado promover un llamado a la unidad.

En ese contexto, el alcalde enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con altura institucional: “El país requiere restablecer el orden, cumplir la ley y evitar que las celebraciones se utilicen para marcar diferencias políticas”, sostuvo.

Y concluyó con un llamado a recuperar el sentido republicano de las conmemoraciones: “Las autoridades deben mostrar actitud de Estado”.

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