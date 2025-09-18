Nathalie Castillo cuestiona números de Dominga: "No se puede seguir engañando a las personas con cifras infladas”

El megaproyecto minero-portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, ha sido uno de los proyectos más controvertidos en Chile durante los últimos 15 años. Su construcción, ubicada en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, ha generado un intenso debate entre inversionistas, autoridades y comunidades locales, debido a su impacto potencial sobre la biodiversidad marina y terrestre de la zona, considerada única a nivel mundial.

La tramitación ambiental del proyecto ha sido larga y compleja. Tras múltiples recursos judiciales, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno y organizaciones ambientalistas, manteniendo vivo el proceso, pero sin aprobar de manera definitiva la iniciativa. Según la empresa, Dominga representa una inversión de US$2.500 millones y podría generar hasta 30 mil empleos, mientras que críticos advierten que los empleos permanentes serían mucho menores.

El Ministerio de Medio Ambiente aclaró, en tanto, que el pronunciamiento de la Corte Suprema no resuelve el proyecto de fondo, y que la última palabra corresponde al Comité de Ministras y Ministros, que ya lo rechazó en enero de 2025. Además, hay recursos judiciales pendientes en tribunales ambientales de Antofagasta y Santiago.

En este contexto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Partido Comunista por el 5° Distrito de la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, criticó las cifras de empleo y analizó el impacto ambiental del proyecto Dominga. “Se habla de 30 mil puestos de trabajo, pero la propia empresa reconoce que los empleos permanentes serían cerca de mil 500. No se puede seguir engañando a las personas con cifras infladas”, afirmó Castillo.

Asimismo, la parlamentaria señaló que la comuna de La Higuera necesita trabajo, pero que también es fundamental proteger la economía local, que incluye la pesca artesanal, la agricultura campesina y el turismo de naturaleza. “Estas son las medidas en las que se debe avanzar en materia de empleo y desarrollo sostenible”, agregó.

Respecto al fallo de la Corte Suprema, Castillo aclaró que no se trata de una aprobación definitiva y que la decisión final dependerá del Comité de Ministras y Ministros. Subrayó que la inversión es importante, pero más relevante aún es resguardar la biodiversidad única del archipiélago de Huelva: “Si se destruye este ecosistema, no hay inversión que pueda devolverlo”.

La diputada también enfatizó la necesidad de modernizar la evaluación ambiental, mejorar la calidad de los estudios de impacto y garantizar que los proyectos se desarrollen con transparencia y respeto por las comunidades y el medio ambiente. En su opinión, Dominga ha estado atrapado en una “ruleta judicial” tras una década de “inventos y mentiras” y con una “génesis bastante corrupta”.