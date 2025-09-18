Presidente Boric en su último 18 invoca "el sentido más profundo de pertenecer a una misma comunidad"

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Presidente Gabriel Boric aprovechó su discurso para reflexionar sobre los orígenes de la independencia y destacar la necesidad de proyectar al país con sentido de comunidad.

El mandatario recordó que en 1810, con la conformación de la Primera Junta de Gobierno, se abrió un camino que en ese momento pocos concebían como emancipación total. “Eran pocos los que creían realmente en la independencia de Chile. Se hablaba de autonomía, pero algunos ya empezaban a imaginar y conspirar por emanciparse y tomar nuestro destino en nuestras propias manos”, afirmó.

En su repaso histórico, evocó a figuras como Bernardo O’Higgins, los hermanos Carrera y Manuel Bulnes —quien incluso combatió contra su propio padre—, además de resaltar la labor de mujeres anónimas que, pese a no ser reconocidas en la historiografía, fueron fundamentales para la causa. También recordó la batalla de Chacabuco en 1817 y la firma de la Declaración de Independencia en 1818, así como el rol continental de O’Higgins al destinar recursos para la Armada Libertadora que contribuyó a la independencia del Perú.

Boric destacó que “hemos logrado la independencia con gran esfuerzo y, aunque el camino no fue fácil —con guerras posteriores y desafíos internos—, hoy podemos mirar nuestro país con orgullo. Somos una nación relativamente joven, pero con logros significativos”.

Al vincular pasado y presente, el jefe de Estado sostuvo que los cambios deben entenderse como continuidad, sobre todo en un año electoral. “Estamos caminando sobre hombros de gigantes. Es importante reconocerlo y valorar la patria que hemos construido juntos”, subrayó.

Finalmente, expresó el orgullo que le genera recorrer Chile y compartir con su diversidad cultural y territorial. “Este siendo nuestro último 18 de septiembre en La Moneda, vale la pena sentirse orgulloso por lo logrado y hacer un llamado a la unidad nacional, en el sentido más profundo de pertenecer a una misma comunidad y forjar juntos nuestro destino común”, concluyó.