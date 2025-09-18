Televisión bajo sospecha: entre la agenda pública y la erosión de la confianza

En medio de la antesala de la campaña presidencial más dura, los canales de televisión chilenos enfrentaron días complejos. Un escenario marcado por denuncias, cuestionamientos y la exigencia de mayor transparencia en su rol informativo. El caso de Canal 13 y la polémica por la vinculación de un directivo con redes de bots vinculados al Partido Republicano, así como las críticas a la cobertura de TVN, han puesto sobre la mesa un debate crucial: el cumplimiento (o no) de los medios televisivos con su deber democrático.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico y experto en temas de transparencia y acceso a la información, Laureano Checa, recuerda que la misión de los medios de comunicación es informar. No obstante, advierte que ese rol no se puede entender sin mecanismos de regulación y autorregulación que velen por la ética y la transparencia.

“Hay una serie de pasos y procesos que los medios de prensa siguen, o deberían seguir, rigurosamente antes de dar a conocer información”, indicó el profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Para Checa, la base del periodismo es clara: “Hay un deber ético de los periodistas: tener contrastado y corroborar la información que van a difundir”.

En ese contexto, parte su análisis desde la base del punto crítico que aparece en la relación entre prensa y redes sociales, sobre todo en época de elecciones. “El peligro muchas veces está en cuando desde los medios se replica sin mayor confirmación las informaciones que se encuentran en estos otros espacios”, advierte. Para él, la responsabilidad está en someter a chequeo todo dato que circule digitalmente: “Cuando tomamos información de redes sociales hay que hacer un debido proceso de verificación. En algunos casos se hace y en otros no, y eso es lo que genera desinformación”.

Pese a esto, para el periodista, la televisión conserva una influencia ineludible en Chile. “Sigue siendo un canal a través del cual los chilenos y las chilenas se informan, sigue teniendo la capacidad de colocar temas en la agenda”, expresó.

De hecho, recuerda que la discusión actual sobre los bots solo fue posible porque un canal televisivo lo reveló: “Si estamos conversando en torno a los bots, es porque un canal hizo un reportaje que reveló esta situación. Los medios tradicionales siguen teniendo esa capacidad”.

La diferencia, agrega, está en el estándar de confianza que “se esperaría que hayan cumplido con pasos rigurosos de verificación, algo que en redes sociales no siempre sucede”.

El caso Canal 13

El episodio que involucró a Patricio Góngora, ahora exdirectivo de Canal 13 en una red de manipulación digital a través de trolls y bots, es un ejemplo del impacto que estas controversias pueden tener en la reputación de un medio. “El hecho de que esta persona haya dado un paso al costado es justamente lo que marca que eventualmente podía dañar la reputación o la credibilidad del medio”, señala Checa.

Aun así, remarca en diferenciar entre la responsabilidad individual y la institucional: “No se ha acusado que el canal estuviese participando. Es importante separar el rol de la persona respecto de la actuación del canal”.

El experto también aclara que la presencia de un directivo no significa necesariamente una injerencia directa en la línea editorial. “No porque haya una persona en el directorio se puede asumir que el departamento de prensa debe estar alineado con ella. Hay muchos más filtros intermedios y muchas más personas tomando decisiones”, manifestó.

A pesar de ello, Laureano Checa menciona que los directorios de un canal de televisión deben regirse por un marco ético. “Toman compromiso con la organización. Ahí uno podría entrar a analizar si las actuaciones de las personas en el contexto del directorio se ven comprometidas con otro tipo de acciones que puedan emprender”, comentó el académico.

TVN y la tensión del pluralismo

El canal estatal tampoco ha quedado fuera del debate. Su rol como medio público lo obliga a una cobertura amplia y plural, pero las designaciones políticas en su directorio suelen tensionar esa misión. “TVN tiene que ser un canal amplio, plural, diverso, como para poder tratar las materias en el interés de todos y todas los chilenos y chilenas”, planteó Checa.

El problema surge, dice, cuando figuras con alto perfil político asumen roles estratégicos dentro del canal, como fue el caso de Francisco Vidal. “Si se coloca una persona con un alto perfil político como presidente del directorio, había que preguntarse si eso era esperable o no, y cuáles serían los límites de su intervención. Esa definición corresponde tanto al directorio como al gobierno que realiza la designación”, analizó.

Regulación sí, censura no

Respecto al rol del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en un período electoral, Checa es categórico. “El CNTV puede observar si se está cumpliendo con el deber de informar, pero bajo ninguna circunstancia tendría que decirles qué pueden hacer o qué no pueden hacer, porque eso sería transgredir principios básicos de la democracia”, sostuvo.

En su visión, el CNTV debe actuar más bien desde la recomendación, nunca desde la censura previa. “El Consejo realiza estudios y hace recomendaciones sobre cómo abordar ciertos temas, como sucede en casos de emergencias o crisis. En política, el margen es más amplio, pero siempre desde la lógica de qué no se debe hacer, más que imponer qué se debe hacer”, expresó Checa.

Finalmente, Checa advierte que este debate no puede quedar atrapado solo en los medios. “Muchas veces terminamos hablando sobre los medios más que sobre los temas en discusión. Ojalá podamos debatir ambas cosas, porque si no, terminamos matando al mensajero y no discutiendo sobre el mensaje”, postuló enfático.

Para el experto, la conclusión es clara: los canales de televisión en Chile siguen siendo decisivos en el debate público, pero están bajo fuerte escrutinio. Su tarea, dice, es doble: informar con rigor y ética, y a la vez, abrir debates que fortalezcan la democracia sin caer en prácticas que erosionen la confianza ciudadana.