A 10 años del AUC: crecen las uniones civiles y se debilita el matrimonio en Chile

El 13 de abril de 2015 comenzó a regir en Chile el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que otorgó reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Desde entonces, en las oficinas del Registro Civil se celebraron 91 mil 421 ceremonias y las cifras indicaron que esta modalidad ganó terreno.

Según publicó La Tercera, aunque todavía no igualó el número de matrimonios, año tras año creció el número de las parejas que eligieron esta opción para formalizar su relación.

Los AUC aumentaron casi todos los años, con la excepción del descenso por la pandemia y sus restricciones, incluso para los matrimonios: cinco mil 238 en 2020 (primer año del Covid), ocho mil 661 en 2021, ocho mil 917 en 2022, 11 mil 745 en 2023, 16 mil 266 en 2024 y nueve mil 406 hasta junio de 2025.

Además, en proporción, también se registró un alza: si en 2022 el porcentaje de Acuerdos de Unión Civil representaba un 11,52% de las uniones, esta cifra subió al 15,45% en 2023, al 21,01% en 2024, y al 23,52% en 2025, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, los matrimonios experimentaron caídas constantes. Si en 2022 fueron 68 mil 482, en 2023 pasaron a 64 mil 285, y en 2024 a 61 mil 119, lo que implicó que descendieron un 4,89%. Hasta junio de 2025, se contabilizaron 30 mil 584 matrimonios.

Hoy, en todo caso, fueron las parejas de distinto sexo las que mayoritariamente optaron por este tipo de unión ante la ley: en 2024, de los 16 mil 266 AUC, 749 fueron entre hombres y 829 entre mujeres. Y es que las parejas homosexuales, por otro lado, optaron principalmente por el matrimonio igualitario, que comenzó a regir en Chile desde marzo de 2022.

Maite Cereceda, directora del Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián, señaló que uno de los factores que explicó este fenómeno fue “la transformación cultural marcada por la aversión al compromiso duradero y el auge de un ideal individualista que prioriza el éxito personal sobre los vínculos estables.

En un contexto donde el matrimonio, la familia y la paternidad enfrentan una ‘mala prensa’, exacerbada por redes sociales y reacciones históricas, el AUC se percibe como una alternativa menos restrictiva, más temporal y fácilmente disoluble”.

En efecto, el AUC fue más fácil de disolver que el matrimonio. Si se compararon estas dos figuras de formalizar una relación, el primero se contrajo igualmente que el matrimonio, con la diferencia de que no requirió testigos, sino que bastó con la manifestación de voluntad previa. Además, el AUC pudo ser disuelto por cualquiera de las dos partes e incluso pudo ser terminado de manera unilateral.

Mientras, para disolver un matrimonio se requirió un proceso judicializado y, en ciertos casos, una separación de hecho de al menos un año en el caso de que el cese de convivencia fuera de mutuo acuerdo. Esta cantidad de tiempo aumentó a tres años si se hizo abandono del hogar de forma unilateral.