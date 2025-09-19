Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Cueca en Osaka: Chile celebró sus Fiestas Patrias a 17 mil kilómetros de casa

Con música, empanadas y juegos típicos, el pabellón chileno en la Expo Universal 2025 de Japón reunió a compatriotas y visitantes internacionales en una muestra de música, gastronomía y juegos típicos.

Con música, empanadas y juegos típicos, el pabellón chileno en la Expo Universal 2025 de Japón reunió a compatriotas y visitantes internacionales en una muestra de música, gastronomía y juegos típicos.

Nacional

El pabellón de Chile en la Exposición Universal 2025 que se celebra en Osaka (Japón) tuvo una celebración de Fiestas Patrias que reunió cueca, gastronomía típica y juegos tradicionales.

La comunidad de chilenos residentes en Japón y los visitantes japoneses e internacionales al pabellón chileno pudieron sumergirse en esta experiencia cultural, que llevó las tradicionales celebraciones dieciocheras a más de 17 mil kilómetros de distancia.

Además, durante todo el día, se realizaron demostraciones de cueca, degustaciones de empanadas, dulces típicos como empolvados y vino, además de tener juegos como el emboque, las argollas y trivias sobre Chile.

“En estas Fiestas Patrias queremos mostrar al público japonés e internacional una visión integral de nuestro país: sus territorios, su turismo, sus costumbres y tradiciones, así como también nuestra gastronomía y productos. Será una oportunidad única para que los visitantes conozcan la diversidad y vitalidad de Chile como sociedad”, comentó Paulina Nazal, comisionada general de Chile para la Expo Osaka 2025.

A falta de menos de un mes para que termine la Exposición Universal 2025, el próximo 13 de octubre, el pabellón de Chile, que contiene el “Makün: El Manto de Chile”, una pieza de lana de oveja tejida por 200 artesanas mapuche, recibió a más de 1,8 millones de visitantes y ha sido catalogado por la prensa especializada y japonesa como uno de los “imperdibles” y una “joya oculta”.

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