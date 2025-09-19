Israel intensifica sus operaciones en Ramala, mientras varios países se preparan para reconocer a Palestina

Tres días antes del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países, incluida Francia, la tensión está aumentando sobre el terreno. A medida que se acercaba este importante acontecimiento diplomático, Ramala, la sede de la Autoridad Palestina, se convirtió en el escenario de una presión militar y política cada vez más intensa.

Algunos observadores acusaron al Israel de querer aniquilar cualquier posibilidad concreta de un Estado palestino. Desde hacía varios días, las incursiones del ejército israelí se multiplicaron en Ramala. Los vehículos blindados, los soldados israelíes, los arrestos de mano dura y, a veces, incluso los disparos, se convirtieron en escenas frecuentes en las calles de la ciudad, un bastión de la Autoridad Palestina.

Por sexta vez desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se opuso el 18 de septiembre a la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que pidió un alto el fuego en Gaza. Para Washington, la única salida a este conflicto fue que el grupo islamista palestino Hamás se rindiera.

La más espectacular de estas incursiones tuvo lugar a finales de agosto, cuando una redada en varias casas de cambio en el centro de la ciudad dejó decenas de heridos. Intimidaciones que ocurrieron unos días antes de un momento calificado de histórico: el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países.

Tareq Sadeq, un economista palestino, no creyó en el azar: «Quisieron más presión sobre los palestinos para que frenaran este proceso de reconocimiento del Estado palestino. Quisieron imponer el hecho de que no hubo un verdadero Estado palestino sobre el terreno», afirmó.

Presión asfixiante

El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Varsen Aghabekian Shahin, aseguró que el aumento de la presión se volvió sofocante. «Entraron y salieron como quisieron. Para Israel, lo que sucedió fue una provocación, incluso si continuaron diciendo que el reconocimiento fue simbólico y no tuvo otro significado», dijo.

Cuando se le preguntaron si la presión aumentó en los últimos días, Varsen Aghabekian Shahin respondió sin rodeos: «Sí, por supuesto, porque los vimos todo el tiempo. Y la visión de estos soldados en el centro de la ciudad, por parte de niños que vieron a la mitad de su pueblo siendo brutalmente asesinado en Gaza, trajo muchas emociones y tensiones. Todo esto fue muy amenazante«.

Esta presión llevó a muchos palestinos a decir que ya pagaban el precio por el reconocimiento de su Estado incluso antes de que llegara.