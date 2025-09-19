Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Matthei adelanta franja con mensaje contra extremos y promesa de unidad nacional

En un video de más de dos minutos, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas abordó el temor ciudadano, el costo de la vida y la pérdida de esperanza, responsabilizando a los polos políticos de profundizar la división.

En un video de más de dos minutos, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas abordó el temor ciudadano, el costo de la vida y la pérdida de esperanza, responsabilizando a los polos políticos de profundizar la división.

Elecciones 2025

Un mensaje centrado en la inseguridad, el costo de la vida y la necesidad de recuperar la esperanza marcó el primer adelanto de franja electoral de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, difundido este jueves en sus redes sociales.

En el video, de poco más de dos minutos, la abanderada sostuvo que “los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo. Miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Y lo más grave, perdimos la esperanza”.

Matthei responsabilizó a los sectores más duros de la política de haber profundizado la división: “nos envenenaron con discursos llenos de odio, que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos. Y empezaron las funas, las cancelaciones, los bots, y mientras nos tenían peleando, el terreno fue fértil para que se colaran males importados, como secuestros, sicarios, funerales narcos”.

También criticó a los dos procesos constitucionales, apuntando tanto al oficialismo como a la oposición. Sobre el primero, afirmó que llegaron al poder intentando “aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía”. Respecto del segundo proceso, en manos del Partido Republicano, recalcó que “el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso”.

La candidata propuso enfrentar los problemas del país a través de la colaboración ciudadana: “la única manera de poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico es siendo un solo gran equipo”.

El mensaje final de su franja enfatizó la idea de unidad nacional: “si nuestro desierto puede florecer, Chile puede florecer. Que la alegría le gane a la división. No hay dos banderas, hay una. No hay dos países, Chile es uno y unido. Chile. Juntos de nuevo. Chile, un solo equipo”.

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