Milei acumula reveses: Senado rechazó veto a presupuesto de provincias y pone en jaque su modelo de ajustes

El Senado de Argentina rechazó con una amplia mayoría el veto del presidente Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), decretado el pasado jueves por el mandatario bajo el argumento de que afectaría al equilibrio fiscal y provocaría «una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias».

Con 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, según informó el propio Senado en su web, la Cámara Alta volvió a dar luz verde al texto que facilitó el traspaso de fondos del Estado a las provincias y que quedó ahora pendiente de su aprobación en la Cámara de Diputados para poder revertir el veto.

La ley obligó al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional con las provincias, una posibilidad rechazada de pleno por Milei, que alegó, en su veto, que «el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional condujo a una extrema vulnerabilidad de las Provincias frente a emergencias, afectó no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales».

En este sentido, el senador Ezequiel Atauche, del oficialista La Libertad Avanza, se dirigió al pleno pidiendo «responsabilidad política y que dejaran de mentirle a los argentinos». «Salgan y digan la verdad: lo que intentaron fue aprovechar este momento político para atacar al Gobierno. Este Senado, una vez más, le dio la espalda a los argentinos, fue en contra de la estabilidad y del programa económico«, aseveró.

Por otra parte, senadores como Daniel Bensusan, del Frente Nacional y Popular, argumentaron que las provincias no pidieron ningún privilegio, sino que «percibieron lo que les correspondió porque no atentó contra el superávit fiscal, sino que puso los recursos donde correspondieron».

A su vez, la legisladora Alejandra Vigo, de Unidad Federal, subrayó que el proyecto de ley fue acordado por los gobernadores de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando que «Argentina fue un gobierno federal y esta ley vino a poner en blanco sobre negro la situación que vivió la Nación».

La decisión del Senado coincidió con un momento especialmente complejo para el Ejecutivo de Javier Milei, marcado por el reciente rechazo en la Cámara de Diputados a los proyectos de ley sobre financiación universitaria y respaldo al Hospital Pediátrico Garrahan, en Buenos Aires. Ambas iniciativas podrían ser ratificadas por el Senado en un plazo de dos semanas.

El pasado lunes, el mandatario libertario, en su presentación de los presupuestos para el año 2026, describió «el equilibrio fiscal» como «piedra angular» de su plan de Gobierno y como «un principio no negociable», ensalzó «el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PIB de los últimos 30 años».

Además, de cara a las elecciones legislativas que se celebraron el domingo 26 de octubre y alteraron la composición de las dos cámaras, defendió la necesidad de «entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que emprendimos, tiramos a la basura todo el esfuerzo que hicimos».