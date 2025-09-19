Mladen Yopo: “Trump está erosionando la libertad de expresión” tras suspensión de Jimmy Kimmel

La reciente suspensión de Jimmy Kimmel por parte de la cadena estadounidense ABC, tras sus comentarios sobre el asesinato del joven activista conservador Charlie Kirk, reavivó el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. En medio de una creciente polarización política, el presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra medios de comunicación y figuras públicas que considera adversas.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el académico de la Universidad SEK y analista internacional, Mladen Yopo, analizó las implicancias de este episodio. En ese contexto, advirtió que “el presidente Trump ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para proseguir o ahondar la presión que tiene sobre ciertas instituciones que fundamentan la democracia en Estados Unidos”.

La cancelación del late show de Jimmy Kimmel por parte de ABC no fue un hecho aislado. Según Yopo, se inscribe en una secuencia de acciones que buscan silenciar voces críticas. “Ya tempranamente en julio había logrado que CBS anunciara la cancelación de un late show de Stephen Colbert”, señaló, agregando que Trump luego “publicó en sus redes de Truth Social que Jimmy Kimmel iba a ser el próximo”.

Asimismo, el asesinato de Kirk, figura emblemática del movimiento MAGA, fue instrumentalizado por la Casa Blanca para justificar medidas contra comunicadores incómodos. “El presidente lo acusó (a Kimmel) de tener un discurso de odio”, afirmó Yopo, quien destacó que la presión sobre el medio estadounidense incluyó amenazas de quitar licencias a sus filiales.

Más allá de casos individuales, lo que preocupa es el patrón. “Trump tiene hoy día una estrategia de tener un control de las narrativas al interior de Estados Unidos”, advirtió. Esto incluye fusiones mediáticas que consolidan el poder comunicacional en manos afines al Ejecutivo, como la reciente aprobación de la fusión entre Paramount Global, CBS y Skydance Media.

La censura no solo afecta a los presentadores, sino también a la ciudadanía, que pierde acceso a miradas diversas y críticas. La libertad de prensa, pilar de la democracia estadounidense, se ve amenazada. “Uno de los valores importantes de la democracia es la libertad de expresión y eso hoy día se está erosionando”, sostuvo.

La ofensiva comunicacional se articula con una estrategia política más amplia. La otra parte de la estrategia es «sacar funcionarios públicos para consolidar decisiones futuras”, explicó Yopo, aludiendo al rediseño de distritos electorales (gerrymandering) y la colocación de aliados en puestos clave.

Sobre el final, el experto en política internacional alertó que “se está tocando uno de los factores fundamentales que cimentan la estructura de la sociedad estadounidense, que es la libertad de expresión”.