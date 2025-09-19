Suspensión de Jimmy Kimmel: estudiantes deploran la decisión del canal ABC

La abrupta suspensión por tiempo indeterminado del programa del humorista y polemista Jimmy Kimmel despertó controversia en Estados Unidos.

El cómico fue suspendido por sus comentarios acerca del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. «Este gang de los MAGA está desesperadamente intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos». Declaración que provocó su despido fulminante.

Los demócratas denunciaron un ataque a la libertad de expresión, mientras los republicanos celebraron. «Puedes decir que se trata de libertad de expresión, o no, [pero] fue despedido por falta de talento», declaró Trump desde Gran Bretaña, donde se encontraba en visita de Estado.

RFI fue a recoger impresiones entre los estudiantes de la Universidad de Georgetown, una institución de reputación progresista. Estela, en último año de Ciencias Sociales, se mostró sorprendida por la decisión tan rápida de la cadena ABC de despedir a su humorista. O complicidad o cobardía, según ella.

“En mi opinión es muy peligroso. Es extremo. O bien los directivos de la cadena también son de extrema derecha, o son cobardes que se rindieron. Y no creo que ninguna de las dos opciones sea buena”, afirmó.

Olivia, estudiante de máster en Políticas Públicas, también se mostró muy crítica con ABC por no haber escuchado primero a Jimmy Kimmel.

“Quizás uno pueda no estar de acuerdo con lo que dijo, pero sacarlo del programa sin haber tenido un debate público con Jimmy Kimmel para conocer mejor su punto de vista, para entender su perspectiva… Esta reacción inmediata de echarlo de la pantalla me parece realmente extrema y nada comprensible”, opinó.

Kevin acababa de empezar un máster de Economía en Georgetown. A este joven le preocupaba el futuro, la ola conservadora que podía extenderse a todo el sector de los medios.

“Parece que el presidente de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre lo que hacen las empresas de medios, por ejemplo, con las múltiples demandas que han terminado favoreciendo a la administración Trump. Esto me preocupa. Da la impresión de que hay una especie de cobertura conservadora de la actualidad que se extiende sobre los medios, y esto me inquieta”, comentó.