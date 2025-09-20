Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Armada confirma tromba marina en Gran Concepción tras registros virales en redes sociales

El jefe del Centro Meteorológico de Talcahuano, Gonzalo Quintana, afirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 14 horas y que ingresó por el sector de San Borja del Río Bío Bío, a la altura de San Pedro de la Paz.

El jefe del Centro Meteorológico de Talcahuano, Gonzalo Quintana, afirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 14 horas y que ingresó por el sector de San Borja del Río Bío Bío, a la altura de San Pedro de la Paz.

Nacional

La sorpresa se apoderó de los habitantes del Gran Concepción durante la tarde de este sábado, cuando una tromba marina se dejó ver frente a la costa y sobre el río Biobío. El fenómeno fue ampliamente registrado en videos por vecinos de comunas como San Pedro de la Paz y Caleta Lenga, en Hualpén, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El capitán de la Armada y jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, Gonzalo Quintana, confirmó lo que pasó: “Ocurrió alrededor de las 14 horas y se confirmó producto de algunos videos que fueron circulando en redes sociales e informaciones que llegaron al Centro Meteorológico”.

La autoridad marítima precisó además que “podemos comentar que estuvo la presencia de una tromba marina, la cual ingresó por el sector de San Borja del río Biobío y a la altura de San Pedro de la Paz”.

Antes de la confirmación oficial, en redes sociales circulaban registros donde los usuarios describían la formación como un posible tornado o justamente, de una tromba marina. Las imágenes mostraban una nube con forma de embudo, visible desde distintos puntos del Gran Concepción, lo que generó expectación entre los habitantes.

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