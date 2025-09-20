Balance de Fiestas Patrias: cifra de fallecidos llega a 11 y siniestros viales a 305

Ya entrando en la fase final de las Fiestas Patrias, la mañana de este sábado autoridades realizaron un nuevo balance vial, en el que destacaron la disminución en la cantidad de accidentes de tránsito, pero al mismo tiempo, lamentaron la persistencia en el número de fallecidos, que hasta las 00:00 horas, fue de 11 personas.

La prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Estrella Sotelo, informó que entre el miércoles y el viernes ocurrieron un total de 305 siniestros viales, lo que representa una disminución de 45,5% respecto al 2023, año que hubo una similar cantidad de días de fiesta.

Sotelo detalló que los accidentes de tránsito dejaron un saldo de 226 personas lesionadas y 11 fallecidos, misma cifra que se alcanzó el 2023: “Y respecto de estas personas fallecidas, las principales causas dicen relación con la velocidad, con la conducción desatenta y también, la conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes”, señaló.

La prefecto de Carabineros además se refirió al trabajo que ha realizado la institución, dando cuenta de un total de 305 mil controles vehiculares y 14 mil 700 exámenes para detectar alcohol en la sangre.

Producto de esto, indicó, se detuvo a 140 personas por conducir en estado de ebriedad y se identificó a mil 500 personas que superaron los límites de velocidad, a 418 que no usaron el cinturón de seguridad y a 118 que trasladaron a menores sin su dispositivo de retención infantil.

“Son cifras que demuestran el trabajo que hemos realizado, pero igual nos frustra el hecho de entender que no sacamos nada las instituciones encargadas de la seguridad con controlar y fiscalizar si es que la comunidad toda no se autocuida y no es responsable. Esto es un trabajo de corresponsabilidad y quiero hacer un llamado a la comunidad. No creo que les gustaría ser parte de esta penosa y lamentable cifra”, dijo.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, compartió el llamado a la responsabilidad y además, abordó lo que será el retorno de los cientos de miles de vehículos que salieron de la capital a distintas regiones del país.

Núñez afirmó que ya han vuelto 700 mil vehículos, pero que aún quedan pendientes otros 300 mil, que volverán entre la jornada del sábado y la del domingo. El peak, aseguró, será mañana, con casi 180 mil vehículos.

“En ese contexto, nosotros estamos planteando permanentemente las distintas medidas que realizamos como es el peaje a mil pesos, que está operando ya el día sábado desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y mañana domingo va a operar en los peajes de llegada a la Región Metropolitana desde las 7 hasta las 10 de la mañana”, remarcó.

De todas maneras, el subsecretario de Obras Públicas advirtió que la congestión será alta, por lo que recomendó a las personas programar “su retorno temprano para no sufrir los grandes tacos que se producen en las carreteras”.

“Además, hay pronóstico de lluvia mañana, por lo tanto hay que tener cuidado en el manejo. La alta cantidad de choques por alcance se produce muchas veces por no estar atento a la conducción, estar hablando por celular, chateando muchas veces, por lo tanto, tengamos preocupación y sentido de urgencia tal como decían desde Carabineros”, sostuvo.

“Las cifras que tenemos durante esta fecha de accidentes no las vamos disminuyendo, se van manteniendo año tras año. Acá tenemos que ser muy cuidadosos, responsables y salir temprano”, cerró.