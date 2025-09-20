Daniela Meza sobre el nuevo disco de cuecas de Las Pecadoras: "Tenía ganas de hablar de lo que sí me gusta"

“Hubo gente que se enojó porque no podía ser tan panfletaria la cueca”. Así recuerda los primeros días de Las Pecadoras, Daniela Meza, una de las fundadoras del grupo musical.

En el contexto de la conmemoración de los 15 años del conjunto cuequero y del lanzamiento de su último disco, “La Cueca de los Placeres”, Meza conversó con el programa de nuestra emisora, Semáforo, donde contó que el origen de Las Pecadoras está en Melipilla, “con esta idea de hacer cuecas que nos identificaran, cuecas de mujeres, porque lo que se escuchaba, lo que se veía, no era algo que nos identificara”. “Entonces, hubo que hacer y escribir no más, no quedó de otra”, dijo.

La cantautora reveló que los primeros discos de Las Pecadoras reflejan su propio camino de descubrimiento del feminismo, en un momento en que “sabía era que era feminista, pero no sabía por qué”.

Para la publicación, en 2014, de “Cuecas de la Matria”, “ya entendí un poco de las corrientes filosóficas, entendiendo de qué se trataba y empezamos a escribir sobre mujeres que para nosotras eran importantes”.

“Ese nombre viene de por qué no hay mujeres referentes, gestores políticas, históricas. ¿Por qué la Javiera Carrera solamente es como decorativa? ¿Por qué se habla de que bordó la bandera, nada más, o que bailaba la resbalosa? ¿Por qué no se dice que ella fue la que gesta, la que inicia la inquietud de la independencia? Había que ponerle Cuecas de la Matria, ¿cómo le íbamos a poner patria? Había que equilibrar un poco lo que se decía de la historia”, sostuvo.

Meza recordó que en esas canciones -entre las que están las emblemáticas “No soy una señorita” y “Yo no quiero ser princesa”– se habla precisamente de figuras como Javiera Carrera, de la defensora de los derechos humanos, Sola Sierra, y también “del rol de la mamá, de cómo va criando sola, con orgullo y la frente en alto”.

“Pusimos este discurso en la mesa y hubo gente que se enojó también porque no podía ser tan panfletaria la cueca, pero como que no pescamos mucho. Menos mal que nosotras estábamos en Melipilla. Allá no cachaban ná que estaban hablando tanto en Santiago de nosotras, así que nos mantuvimos al margen de eso”, confesó.

La integrante de Las Pecadoras aseguró que su principal diferencia con la cueca hecha por hombres es temática. “Siempre pusimos el discurso desde la perspectiva de la mujer, de poner a esa otra mujer que también existe. Que no es la que está siempre contemplativa ni encerrada en la casa esperando que llegue su marido. No po, más activa, un poco más entretenida”, comentó.

Meza adelantó, en todo caso, que el nuevo disco, “La Cueca de los Placeres”, se aleja un poco de sus anteriores producciones. Ya no con un discurso cercano a la protesta, sino que a uno enfocado en otros aspectos de la vida de las mujeres.

“Con el pasar del tiempo se fue acentuando este discurso feminista, entendiendo de qué se trataba y darse cuenta de que hay tanto injusticia. Uno está con una tecla super de exigencia, de reclamar, de pedir, de exigir derechos hacia la mujer, pero ya en este último disco no tenía ganas de hacer eso. Tenía ganas de hablar de lo que sí me gusta, más de lo que no me gusta. De ahí nace este disco. Es ver a la mujer también en los placeres. No somos solamente un reclamo, sino que también mujeres que están disfrutando”, indicó.

“La Cueca de los Placeres” está disponible en Spotify, Itunes y Youtube Music.