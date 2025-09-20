El próximo sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas, se realizará el lanzamiento del libro Aferrada a mi balsa: Memorias de una sobreviviente de la Torre de Villa Grimaldi, escrito por Gladys Díaz Armijo, periodista y psicóloga.

En febrero de 1975, Gladys Díaz —quien era la directora del periódico del MIR El Rebelde en ese momento— fue detenida por la DINA y llevada a la Torre de Villa Grimaldi, donde pasó tres meses enfrentando torturas y vejámenes. Su libro no solo es un testimonio de esos hechos, sino también una reflexión sobre la fragilidad humana y los límites del poder. A pesar del horror, destaca la solidaridad y humanidad que surgían entre los prisioneros y, en algunos casos, incluso entre sus carceleros, como el caso del “sargento Chacra”, cuyos gestos hacia los prisioneros pudieron haberle costado la vida.

Aferrada a mi balsa resalta cómo la fraternidad y el apoyo mutuo pueden fortalecer al colectivo frente a la violencia y la deshumanización, marcando la diferencia entre la opresión y la resistencia en tiempos oscuros.

La actividad contará con la participación especial de la destacada cineasta Carmen Castillo y el diputado Gonzalo Winter, quienes presentarán el libro. Además, se sumarán la actriz Mabel Farías y la música de Tita Avendaño, quien acompañará con su guitarra. Como complemento, se exhibirá el documental La venda (2000), de la reconocida artista audiovisual Gloria Camiruaga.

El evento se llevará a cabo en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén y será una cita imperdible con la memoria, la cultura y los derechos humanos.