"Limpia" de Dominga Sotomayor tuvo su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián

La nueva película chilena de Netflix, «Limpia» tuvo su estreno internacional la noche del viernes en la 73° edición del Festival de Cine de San Sebastián. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Alia Trabucco, dirigida por la destacada cineasta chilena, Dominga Sotomayor y producida por Fábula.

La cinta, que llegará a Netflix el próximo 10 de octubre, fue presentada en el marco de la competencia «Horizontes Latinos», por su directora, la protagonista María Paz Grandjean y los productores Rocío Jadue y Juan de Dios Larraín.

«Limpia» explora la relación de Estela, una mujer que dejó su vida atrás en Chiloé, para ir a trabajar como empleada doméstica de una familia acomodada en Santiago y ocuparse de la niña de seis años de la casa. Estela desarrolla un vínculo cercano con Julia, con la que pasa gran parte de su tiempo ante las frecuentes ausencias de los ocupados padres. Su relación se irá estrechando hasta un desenlace impactante.

De acuerdo a Sotomayor, la película es, justamente, «un intento de revisitar y actualizar la idea del trabajo doméstico en Latinoamérica. Estoy muy contenta de la recepción y de haberla podido compartir con un público tan amplio y fuera de Chile” dijo.

Además de esta película, otras cintas chilenas también estarán presentes en San Sebastián. La ópera prima de Diego Céspedes, «La misteriosa mirada del flamenco» será la encargada de cerrar la competencia «Horizontes Latinos», tras su exitoso paso por Cannes -donde ganó en la selección «Un certain regard»- y de haber sido elegida como la película que representará a Chile en los premios Oscar y Goya.