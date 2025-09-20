Martina Weil: “Me quedo con todo lo que logré”

Sólo por una centésima Martina Weil no se clasificó a la final de los 400 metros en el Mundial de atletismo de Tokio.

Y si bien ello pudo ser decepcionante para la atleta chilena, lo cierto es que no aminoró en nada su gran participación en el torneo. “A veces se gana y a veces se queda fuera de la final por 0.004. Una de las cosas que más me gusta del atletismo es lo medible que es, y fue lo que me jugó en contra en este Mundial”, escribió Weil en Instagram.

La deportista siguió señalando que “esta temporada la puedo medir de otras maneras también. Puedo medirla en risas entrenando, en mensajes de apoyo y en veces que mejoré mi marca. Puedo medirla en correcciones que me hizo mi entrenador y en competencias en las que rendí cuando tenía que rendir. Puedo medirla en la cantidad de veces que me enfrenté a las mejores del mundo y en los entrenamientos que me hicieron cuestionar mi carrera deportiva (…) Con eso me quedo, con todo lo que logré. Pero sin olvidar todo lo que queda por lograr”.

Finalmente, la velocista chilena aprovechó las redes sociales para agradecer el apoyo recibido por sus compatriotas.

«Gracias a toda la gente en Chile que ha estado a mi lado durante esta temporada de ensueño. No hay nada que me haga más ilusión que representar nuestra bandera”, cerró.

La chilena terminó cuarta en su serie, al registrar un tiempo de 49.88, a tan sólo una centésima de segundo de la última atleta que consiguió entrar en la definición por el oro, que fue la noruega Henriette Jæger, con 49.87. La deportista tenía que terminar entre las dos primeras de su serie o registrar uno de los dos mejores tiempos entre las terceras.

Igualmente, Weil terminó novena en la especialidad de los 400 metros en la cita planetaria en suelo nipón.