Nuevo fallo sobre Dominga: Oficialismo insiste en críticas al proyecto, mientras oposición llama a terminar con la permisología

En un nuevo giro en la historia del proyecto minero-portuario Dominga, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno y organizaciones ambientales en contra de la iniciativa.

Sin embargo, el Ejecutivo ha recalcado que esto no significa un triunfo definitivo para Andes Iron, la empresa que impulsa Dominga, ya que aún faltaría un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros.

En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alfonso de Urresti (PS), afirmó que el fallo de la Corte Suprema «de ninguna manera es luz verde para el proyecto Dominga».

«Ahora es importante que se pronuncie nuevamente el Consejo de Ministros y sea claro para determinar que este proyecto no puede seguir adelante, porque va a afectar de manera irreparable el Archipiélago de Humboldt y Punta de Choros, dos ecosistemas fundamentales e icónicos en la protección ambiental de nuestro país», sostuvo.

«El desarrollo no puede ser a cualquier costa y tenemos que entender que Chile debe proteger su biodiversidad y cuidar el medioambiente”, añadió el parlamentario.

En contraste, el senador Sergio Gahona (UDI) señaló que «Dominga es el mejor ejemplo de cómo la permisología asfixia a Chile».

«La Corte Suprema fue clara: la aprobación ambiental sigue vigente, pero el Gobierno insiste en entrampar el proyecto con decisiones ideológicas y mensajes ambiguos. Este nivel de burocracia no solo frena la inversión, también destruye la confianza en las instituciones y le pasa la cuenta al empleo de miles de familias. Mientras no enfrentemos en serio la permisología, Chile seguirá siendo un país que espanta oportunidades», aseguró.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) anunció que «vamos a respaldar todas las gestiones para que el proyecto Dominga no se concrete. Ese proyecto va a destruir un ecosistema reducidísimo, es un auténtico ecocidio. Por lo tanto, es desconcertante lo que ha hecho la Corte Suprema».

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) estimó que ya “hay un fallo judicial consolidado y, por lo tanto, como funciona el Estado de Derecho, una vez consolidados los fallos hay que respetarlos. Nosotros esperamos que Chile se vaya ganando certeza jurídica en materia de inversión», cerró.