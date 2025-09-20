Dejó tres tripulantes muertos: Trump informa nuevo ataque a barco que contendría drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un nuevo ataque ocurrido en aguas internacionales contra un barco que supuestamente transportaba droga hacia territorio norteamericano y que dejó sin vida a los tres ocupantes que se encontraban a bordo.

«Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Mando Sur de los Estados Unidos», sostuvo el mandatario en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación transportaba «narcóticos ilícitos» con el objetivo de alcanzar la costa del país norteamericano y «envenenar a estadounidenses».

«¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!», concluyó el líder estadounidense.

Por el momento, no han confirmado el origen del buque. En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses lanzaron al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe, que dejaron como saldo la muerte de alrededor de 15 personas.

Ministro de Defensa venezolano: Estados Unidos realiza «una guerra no declarada»

Previo a la nueva ofensiva de Estados Unidos, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino ya había calificado como una «guerra no declarada» el despliegue militar del país norteamericano en el mar del Caribe.

«Es una guerra no declarada. Ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa», declaró el viernes durante la presentación de un informe sobre los ejercicios militares de Venezuela frente a sus costas.

En esa misma línea, Padrino recriminó que Washington «con tanta tecnología y tanto poder no está en la capacidad de interceptar una embarcación» en la zona bajo la premisa del narcotráfico.