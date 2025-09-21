Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


El Team Chile de Patinaje hizo historia en China

Con tres oros, una plata y un bronce, la selección nacional quedó en el tercer lugar del medallero general. La máxima figura fue el juvenil Gabriel Reyes , quien sumó oros en los relevos 3.000 metros y en los 15.000 metros con eliminación.

Con tres oros, una plata y un bronce, la selección nacional quedó en el tercer lugar del medallero general. La máxima figura fue el juvenil Gabriel Reyes , quien sumó oros en los relevos 3.000 metros y en los 15.000 metros con eliminación.

Deportes

La selección nacional de patinaje de velocidad cumplió una actuación histórica en el Mundial de Beidaihie, China, luego de quedar en el tercer lugar del medallero general.

Con tres oros, una plata y un bronce, Chile escoltó a Colombia (1°) e Italia (2°), completando una presentación sin precedentes en una cita mundialista.

La máxima figura nacional fue el juvenil Gabriel Reyes, quien sumó oros en los relevos 3.000 metros junto a Guillermo Castillo y Eric Gauna y en los 15.000 metros con eliminación. A su vez, fue plata en los 5.000 metros con puntos y bronce en los 1.000 metros sprint, siempre en la categoría juvenil.

Asimismo, Raúl Pedraza logró el primer título mundial adulto en una prueba de fondo para Chile, tras subirse a lo más alto del podio en los 5.000 metros con puntos. También fue bronce en los 10.000 metros con eliminación.

Foto portada: teamchile.cl

 

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