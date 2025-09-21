Holzmann y reconocimiento al Estado palestino: "En términos concretos, y en el esquema actual, no tiene ninguna implicancia real contra Israel"

«En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados. Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno». Con esas palabras, el Primer Ministro británico, Keir Starmer, daba a conocer a través de su cuenta de X el reconocimiento del Reino Unido al Estado de Palestina.

Un gesto que se suma a lo anunciado por sus pares de Canadá y Australia, y que marca un hito en el multilateralismo británico que, hasta hoy, se había perfilado como un aliado histórico de Israel. Sin embargo, lo expresado por dichos países igualmente llega a pocas horas de que arranque el 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes 22 de septiembre.

Esto, en una reunión de la ONU donde, a juicio del analista Guillermo Holzmann, la situación en Medio Oriente dará luces del momento que viven los organismos internacionales. «Lo que tenemos acá en realidad es el enfrentamiento entre lo que es el derecho internacional hasta antes de Trump y lo que es el derecho internacional después de Trump. Lo anterior, en términos de colocar un punto de inflexión, considerando primero que, para Trump, Naciones Unidas es un organismo obsoleto», explicó el experto.

«Para Trump, el multilateralismo no es la forma adecuada de llevar las relaciones internacionales hoy en día, que no es adecuado colocar estos temas en la lógica de un organismo que considera obsoleto y que no va a brindar ningún tipo de solución. Esa es la primera fotografía importante», sumó Holzmann.

Pero más allá de la posición actual de Estados Unidos, lo cierto es que el analista no ve que el organismo pueda llevar adelante una respuesta que se manifieste como una solución concreta para la crisis humanitaria que azota al pueblo palestino.

«Todos los países, en mayor o menor medida, incluso los que apoyan a Palestina y que están en contra de lo que ha hecho Israel, tienen las manos atadas en términos de no tener ningún tipo de herramienta que evite la tragedia. Y esa tragedia, que hoy está representada en Gaza, se refleja también en Ucrania y en los conflictos de África, donde efectivamente el sistema internacional no está funcionando», afirmó.

«Hoy, el foco está en Gaza, y ahí tenemos una presión internacional por reconocer al Estado palestino, cosa que ya estaba en la agenda desde el año 2012. En ese año la Asamblea de Naciones Unidas votó por reconocer a Palestina como Estado no miembro, pero sí observador. De ahí en adelante, las potencias son las que, en definitiva, han evitado que exista el Estado palestino. En consecuencia, se vuelve a colocar sobre la mesa un tema que no va a llevar a ninguna solución, y donde el reconocimiento de determinados países es más bien un hecho político y simbólico, pero sin implicancias o consecuencias claras en lo concreto. Primero, porque no hay un territorio asignado y definido al Estado de Palestina», observó Holzmann.

Sobre la denominada solución de los dos Estados, el analista señaló que uno de los principales obstáculos es el papel que juega Hamás: «Creo que esa es la posición mayoritaria. Según recuerdo, unos 150 países de los 193 que integran Naciones Unidas están de acuerdo con ello. Pero también está la otra visión. ¿A quién estamos reconociendo? ¿Estamos reconociendo al Estado de Palestina, a los palestinos, o a Hamás? ¿Es Hamás el representante de los palestinos? Y ahí, yo diría, están las fisuras».

«Lo que hay que decir es ‘okey, yo no estoy de acuerdo con la ofensiva y la tragedia que ha generado esto, que un informe de Naciones Unidas llama genocidio, mientras otros lo llama masacre’. Y más allá de cómo se quiera distinguir, lo concreto es que ni Israel, ni Estados Unidos, ni ninguna potencia está sometida a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, son designaciones o imputaciones que pueden tener mucha razón desde el punto de vista de los derechos humanos o de la opinión pública, pero que en términos concretos, dentro del esquema actual, no tienen ninguna implicancia contra Israel», complementó.

Volviendo al rol que tomará la discusión en torno a Palestina en Nueva York, Holzmann adelantó que «la Asamblea, que no es Naciones Unidas, va a tomar Gaza como una bandera. Pero lo que en realidad se va a estar discutiendo es si acaso sobrevivió o no sobrevivió el sistema internacional sobre la base de las Naciones Unidas«.

«Ahí hay un tema importante porque, en definitiva —para decirlo en español castizo—, lo que está pasando hoy manda a todos los países el mensaje de ‘rásquense con sus propias uñas’, y ahí tenemos un desorden importante. En Alemania, por ejemplo, el canciller Friedrich Merz no está de acuerdo con las acciones que ha hecho Israel sobre Gaza. Las denomina desproporcionadas y evita hablar de genocidio, al menos por ahora», dijo.

Algo que, en palabras del experto, «tiene que ver con el hecho de que Alemania y otros países consideran que en Gaza no está en juego el pueblo palestino, sino que el terrorismo de Hamás. Es ahí donde está, a mi juicio, uno de tantos temas. Dejando de lado lo religioso y lo histórico, tenemos un panorama donde esa soberanía puede significar, particularmente, cavar la tumba de Naciones Unidas o que esta intente sobrevivir a lo que está pasando hoy«.

«Acá hay una combinación de cuestiones donde el pueblo palestino se deja llevar por Hamás pero, a su vez, las potencias no quieren que exista un pueblo o un Estado palestino con un territorio definido. La siguiente pregunta es: okey, si todos están de acuerdo en que haya un Estado palestino, ¿dónde lo van a colocar? Es un tema complejo. Si tú hablas con un palestino, te va a decir que le corresponde toda una determinada zona geográfica. Si hablas con un israelí, te va a hablar desde antes de Jesucristo hasta la fecha. Ambos tienen argumentos, sin lugar a duda. El tema está en que se debe resolver en la lógica de hoy. Y en la lógica de hoy, no hay espacio para un Estado palestino en términos territoriales, aunque sí podemos reconocerlo en lo simbólico«, concluyó Holzmann.

Por eso, aclaró que todos los factores apuntan a que la situación en Medio Oriente continuará estancada: «Netanyahu, en un discurso la semana pasada, señalaba que Israel estaba dispuesto a aceptar y manejar todo lo que es el aislamiento internacional que viene con las sanciones contra Israel. Y se está generando dentro de Israel, bajo la lógica de Netanyahu, una suerte de reconversión industrial para ser autosuficiente en términos alimentarios, militares y sanitarios, y convertir a Israel en una especie de megapotencia en el centro de Medio Oriente».

Sin embargo, y al margen de las particularidades diplomáticas y del multilateralismo, el analista es enfático a la hora de sopesar la gravedad de lo que hoy ocurre en el territorio gazatí. «Es una tragedia humanitaria. En mi opinión, comparable a lo que fue la revolución francesa o inglesa para crear el Estado moderno por la enorme cantidad de muertos. Hoy poco se sabe y se dimensiona eso. Pero estamos hablando de una tragedia humanitaria de marca mayor. En África queda mucho más invisibilizado porque hay cientos y miles de muertos, pero uno lo mira por países. Acá lo estamos viendo mucho más patente a raíz del acceso que tenemos a los medios de comunicación. Pero, sin lugar a dudas, es una tragedia humanitaria», cerró Holzmann.