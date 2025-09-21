Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Presidente Gabriel Boric participará en el 80ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU

El mandatario viajará este lunes 22 de septiembre a Nueva York junto a los ministros de RR.EE., Alberto van Klaveren; de Desarrollo Social, Javiera Toro; de la Mujer, Antonia Orellana; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas; más un grupo de parlamentarios.

El mandatario viajará este lunes 22 de septiembre a Nueva York junto a los ministros de RR.EE., Alberto van Klaveren; de Desarrollo Social, Javiera Toro; de la Mujer, Antonia Orellana; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas; más un grupo de parlamentarios.

Nacional

El lunes 22 de septiembre de 2025, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladará a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar junto a otros jefes de Estado y de Gobierno en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En esta oportunidad, lo acompañará el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y del Medio Ambiente, Maisa Rojas. La delegación la completan la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker; y la diputada Camila Rojas.

El martes 23, el Presidente participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Este año coincide con el aniversario número ochenta de la creación de la organización, que desde su fundación se ha constituido en el foro más representativo y universal del sistema multilateral.

En este espacio, el mandatario abordará los principales desafíos globales, como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible.

En tanto, el miércoles 24 se desarrollará en la sede de Naciones Unidas la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, que será encabezada por el chileno junto a sus pares de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi; y en la que participarán líderes de gobierno y Estado de otros países.

La instancia tiene por objetivo dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado también por Colombia, Uruguay y Chile, país anfitrión de la reunión preparatoria de Alto Nivel Democracia Siempre, celebrada en Santiago, en julio de 2025.

Luego, Boric asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática, convocado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, junto al presidente de Brasil, país que albergará en octubre de este año la 30ª Conferencia de las Partes, también conocida como COP 30, en la ciudad de Belém.

Durante su visita a Nueva York, el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, entre ellas con el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutérres y la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern.

El Jefe de Estado regresará al país el jueves 25 y aterrizará en Santiago el viernes 26 de septiembre.

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