Stephanie Vaquer se corona campeona mundial de WWE y hace historia para Chile

La luchadora chilena Stephanie Vaquer logró un hito este sábado al coronarse Campeona Mundial Femenina de WWE, tras imponerse a la japonesa Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza, realizado en Indianápolis, Estados Unidos. Se trata de la primera vez que una chilena y, en general, una sudamericana consigue alzarse con el cinturón máximo de la compañía.

La final estuvo marcada por la intensidad y el despliegue físico de ambas competidoras. Vaquer selló su victoria con un Spiral Tap, espectacular movimiento aéreo desde la tercera cuerda que dejó sin opciones a su rival y le permitió lograr el “pinfall” definitivo. Con este triunfo, la chilena alcanzó el título mundial en el principal escenario de la lucha libre profesional.

El resultado fue recibido con entusiasmo por la fanaticada presente en el estadio, que celebró el ascenso de la luchadora sudamericana al sitial más alto de la división femenina. Según medios especializados, esta victoria consolida la posición de Vaquer como una de las figuras centrales de WWE, después de meses de ascenso sostenido dentro del elenco estelar.

El logro tiene además un fuerte componente simbólico: Stephanie Vaquer no solo abre camino para nuevos talentos de la región, sino que también marca un antes y un después en la presencia de deportistas latinoamericanos en un espectáculo tradicionalmente dominado por figuras estadounidenses, japonesas y mexicanas.

La chilena compartió el momento con su padre, Héctor Vaquer, quien la acompañó en el evento y celebró junto a ella la obtención del cinturón. La imagen selló una noche histórica para la lucha libre chilena y sudamericana, que ahora tiene en Stephanie Vaquer a su primera campeona mundial en WWE.