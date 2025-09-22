Bachelet y Palestina: los frentes que deberá cuidar Boric en su participación en la Asamblea General de la ONU

El Presidente Gabriel Boric viajó este lunes rumbo a Nueva York para asistir a la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, su última participación como Mandatario de Chile.

Una instancia donde el mundo político en nuestro país se ha dividido por dos aristas. La primera, un posible “guiño” del Presidente Boric en su discurso a una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Aunque desde el Ejecutivo han indicado que esperan una señal clara de la expresidenta respecto de su candidatura, desde el oficialismo llamaron al Jefe de Estado a manifestar su apoyo explícito. Se menciona esta cita como una oportunidad estratégica que no se debería desaprovechar.

En su reciente entrevista con Descabelladas de UChile TV, el propio Presidente Boric afirmó «no puedo adelantar» una posible mención en su discurso. Además, defendió que «es algo que además tiene que decidir la misma expresidenta Bachelet, sería muy irresponsable que yo hablara por ella«.

La diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, parte de la comitiva del viaje, destacó la trayectoria de la expresidenta. “Tiene una amplia experiencia en la ONU, a través de su cargo como alta comisionada por los Derechos Humanos y su rol formando ONU Mujeres”, valoró.

“Creo que sería una buena oportunidad de fortalecer su candidatura y convertirla en una acción de Estado de Chile, más allá de quién resulte electa o electo en noviembre», complementó la congresista.

Sin embargo, desde la derecha chilena se ha generado una ola de cuestionamientos también hacia la figura de la expresidenta. “Siempre es bueno que a los chilenos les vaya bien en los organismos internacionales, pero claramente la presidenta Bachelet fue mediocre en su gobierno”, lanzó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.

“Además, extraña que el Frente Amplio apoye hoy día a Bachelet conociendo su posición respecto de la violación de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, y en Cuba y con la tibieza que los enfrentó desde la propia Naciones Unidas”, sostuvo.

Las candidaturas presidenciales de derecha también se pronunciaron durante esta jornada. Johannes Kaiser (PNL) aclaró que “no voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar”, apuntando a que “su gestión como presidenta fue mala» y «su gestión como comisaria de derechos humanos fue pésima”.

En tanto, desde el comando de Jeannette Jara, una de sus voceras, Laura Albornoz, realizó esta misma jornada un emplazamiento a todas las candidaturas, pidiendo “unidad” en torno a una candidatura de Bachelet a la ONU. “Es un momento oportuno para demostrar unidad, compromiso y seriedad con los temas que justamente la agencia internacional se encarga y que tiene que ver con respeto irrestricto de los derechos humanos”, manifestó.

Se prevé que el Mandatario coincida con Michelle Bachelet en un par de actividades paralelas, que podrían facilitar la conversación entre ambos.

Una señal a Palestina

Otra arista de división ha sido un posible pronunciamiento del Presidente Boric en su discurso respecto de la postura del Estado de Chile sobre Palestina y una eventual represalia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, como Diego Schalper (RN), llamaron al Presidente Boric a que “no entre en conflicto con países que son aliados de Chile” y que “actúe como Jefe de Estado y no como jefe de su partido ni de su coalición”.

Críticas que encontraron respuesta en el Ejecutivo, por medio de la ministra vocera Camila Vallejo, quién recalcó durante su vocería de este lunes que el Presidente Boric ha sostenido una agenda internacional «sostenida, sistemática y coherente”.

“Lo extraño es que aquellos que a veces solicitan o presionan al Mandatario a refererise a los derechos humanos, o respecto a la democracia para un caso, después le pidan no referirse cuando tiene que ver con otro caso a conveniencia. Aquí hay que reforzar el llamado a respetar la investidura presidencial”, insistió la ministra.

Incluso, Vallejo apuntó a que el Presidente de la República “no puede estar sometido, subordinado al gusto o disgusto del mandatario de otro país, por lo que pueda además creer un parlamentario o un partido en nuestro país”.

Una visión más profunda tuvo el analista internacional Raúl Sohr. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis aseguró que nuestro país “no toma ningún riesgo al apoyar al Estado Palestino”.

“Durante la visita del presidente Trump a Gran Bretaña, en su reunión con el primer ministro británico, se rozó el tema Palestina y Trump se abstuvo de cualquier crítica. De lo que se deduce implícitamente que Estados Unidos está dispuesto a comerse el sapo, por así decirlo, del reconocimiento de Palestina por un número creciente de sus aliados estrechos y que no tiene posibilidades reales de represalia contra lo que hoy día son tres cuartas partes del mundo”, explicó acerca del apoyo al Estado Palestino cada vez más amplio.

Incluso, Sohr sostuvo que “si tú lo miras desde una perspectiva más amplia, el que está terminando aislado es Estados Unidos, y no va a tener la capacidad en este tema de revertir la corriente”.

Este martes el Presidente Boric participará de la apertura y debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El foco de ésta estará en los desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección a la democracia y los derechos humanos, así como impulsar el desarrollo sostenible.