Búsqueda de mujeres de compañía y grabaciones: los nuevos antecedentes del caso Monsalve

Nuevos elementos han surgido en el marco de la investigación en curso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra actualmente imputado por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una funcionaria a sus órdenes.

Un reportaje de T13 dio a conocer que su equipo logró acceder a filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde supuestamente ocurrieron los hechos, además de obtener información procedente de los registros del teléfono del exfuncionario.

De acuerdo con lo publicado, la investigación que lleva la Fiscalía incorpora grabaciones que captaron a ambos individuos saliendo del lugar y pasando varias horas en un parque de las proximidades. Dichos antecedentes han sido valorados como cruciales para poder reconstruir el contexto inmediatamente anterior y posterior al episodio que es objeto de la denuncia.

Según se detalla, aproximadamente diez horas antes de concretar el encuentro con la denunciante en el restaurante Ají Seco, Manuel Monsalve realizó alrededor de 30 búsquedas de acompañantes en un sitio web específico. A esto se suma que también revisó cartas de “restaurantes de lujo y románticos”. Dentro de las alternativas que evaluó se encontraba un local situado dentro de un hotel boutique, del cual incluso consultó en línea información sobre los ascensores que dan acceso a las habitaciones.

Finalmente, la elección del exsubsecretario recayó en el Ají Seco, un establecimiento de comida peruana localizado a seis cuadras del Hotel Panamericano, sitio al que posteriormente se dirigieron para almorzar. En su relato formal ante el Ministerio Público, la funcionaria manifestó que durante la comida el trato entre ambos fue cordial, aunque precisó que la situación dio un giro más adelante.

El caso se mantiene en la etapa de diligencias investigativas, conservando Manuel Monsalve su condición de imputado. En este proceso se continúan realizando pericias y reuniendo pruebas con el objetivo de establecer posibles responsabilidades de carácter penal.