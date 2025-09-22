Chile elegido gobernador del Organismo Internacional de Energía Atómica

Chile fue elegido por aclamación como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para el período 2025–2027, durante la 69ª Conferencia General de la OIEA que se celebra en Viena, Austria.

La Cancillería recalcó que «esta elección reafirma el compromiso de nuestro país con el multilateralismo, el desarme nuclear, la no proliferación y el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, dando cuenta de nuestra convicción respecto a que la ciencia y la tecnología nucleares deben ser siempre instrumentos al servicio del desarrollo y la dignidad humana».

La Junta de Gobernadores es uno de los dos órganos rectores del OIEA, junto con la Conferencia General. Está compuesta por 35 Estados Miembros y tiene como función adoptar decisiones en materia de políticas, programas y presupuestos del organismo, así como supervisar la aplicación de las salvaguardias y de las medidas de seguridad nuclear.

Además de Chile, fueron elegidos en esta ocasión: Arabia Saudita, Bélgica, Filipinas, Jordania, Lituania, Níger, Perú, Portugal, Rumania y Togo.

La Conferencia General del OIEA, en tanto, es el máximo órgano deliberativo del organismo. Reúne cada año en Viena a los 178 Estados miembros para examinar y aprobar las principales orientaciones de la labor de la agencia, considerar el informe anual del director general, adoptar resoluciones sobre asuntos de interés común y elegir a los nuevos integrantes de la Junta de Gobernadores.

El lunes 15 pasado, el canciller Alberto van Klaveren anunció la candidatura de Chile para integrar la Junta de Gobernadores. Y señaló que esta postulación se basa en la trayectoria de compromiso del país con los objetivos del organismo y en la convicción de que Chile puede aportar de manera constructiva a sus deliberaciones.

Asimismo, resaltó la activa participación de Chile en marcos regionales como el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (Arcal) y el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO).