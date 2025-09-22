Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Este 1 de octubre inician postulaciones a la gratuidad y otros beneficios en educación superior

El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 e invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera.

El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 e invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera.

Educación

El Ministerio de Educación informó que el próximo martes 1 de octubre se iniciará el período de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior 2026, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en fuas.cl.

El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 e invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado. Entre ellos se encuentran la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior.

El FUAS es un trámite gratuito, en línea y de carácter obligatorio. Luego de la postulación, Mineduc cruza los antecedentes con las bases de datos de distintos organismos del Estado y asigna el beneficio que mejor se ajuste a la realidad del postulante y a los requisitos que cumpla.

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Fechas y etapas del proceso de postulación:

  • Postulación: 1 al 22 de octubre de 2025.

  • Nivel socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.

  • Preselección: 15 de enero de 2026.

  • Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.

  • Periodo de apelación: 10 al 25 de marzo de 2026.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
María Eugenia Domínguez y despidos en el Min. de Justicia: "Decidieron enfriar la búsqueda de detenidos desaparecidos"
post-title
Rodeo, austeridad y el deporte nacional: la "profunda contradicción" de impulsar una actividad que "ya no representa a todo Chile"
post-title
Director de “Si vas para Chile”: “No es una propaganda, es una experiencia que invita a mirar desde otro lugar”
post-title
Ley Uber: exministro de Transportes responde a De Grange y acusa “afirmaciones que no se ajustan a la realidad”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X