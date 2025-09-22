Este 1 de octubre inician postulaciones a la gratuidad y otros beneficios en educación superior

El Ministerio de Educación informó que el próximo martes 1 de octubre se iniciará el período de postulación a beneficios estudiantiles para la educación superior 2026, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en fuas.cl.

El proceso estará habilitado hasta el 22 de octubre de 2025 e invita a personas que ingresarán a primer año de la educación superior en 2026, así como a quienes ya se encuentran cursando una carrera, a postular a los instrumentos de financiamiento estudiantil que ofrece el Estado. Entre ellos se encuentran la gratuidad, becas de arancel y créditos para la educación superior.

El FUAS es un trámite gratuito, en línea y de carácter obligatorio. Luego de la postulación, Mineduc cruza los antecedentes con las bases de datos de distintos organismos del Estado y asigna el beneficio que mejor se ajuste a la realidad del postulante y a los requisitos que cumpla.

La gratuidad se entrega a estudiantes cuyas familias pertenecen al 60% de menores ingresos de la población. En tanto, las becas y créditos cuentan con montos y requisitos específicos que varían según el beneficio.

En el caso de las y los estudiantes extranjeros, pueden acceder a la gratuidad si cuentan con residencia definitiva o temporal. Para quienes tienen residencia temporal, se exige además haber cursado la enseñanza media completa en Chile.

Fechas y etapas del proceso de postulación: