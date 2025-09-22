Histórica actuación de Chile en el Mundial de Patín Carrera en China

El Patín Carrera chileno escribió una de las páginas más brillantes de su historia en el Speed World Championships 2025, disputado en Beidaihe, China. La delegación nacional alcanzó un total de seis medallas —tres de oro, una de plata y dos de bronce— lo que le permitió instalarse en el tercer lugar del medallero general.

El gran protagonista fue Gabriel Reyes, fondista que se consolidó como figura mundial tras conquistar cuatro preseas. El chileno se coronó campeón en los 15.000 metros eliminación, se quedó con la plata en los 5.000 metros a los puntos y sumó un bronce en los 1.000 metros sprint, además de integrar el equipo de relevos 3.000 metros que se alzó con el oro junto a Eric Gauna y Guillermo Castillo.

La otra gran alegría llegó de la mano de Raúl Iván Pedraza Toro, quien ganó el oro en los 5.000 metros a los puntos y aportó un bronce en los 10.000 metros eliminación.

Con este resultado, Chile ratifica el gran momento del patín carrera nacional, confirmando su capacidad de competir de igual a igual frente a las potencias mundiales.