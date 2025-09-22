Homicidios disminuyeron 40% en Fiestas Patrias: 22 víctimas reportadas

El Ministerio de Seguridad Pública informó este lunes una disminución del 40% en los homicidios registrados durante las celebraciones de Fiestas Patrias, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el balance entregado por el ministro (s) Rafael Collado, entre el 15 y el 21 de septiembre se contabilizaron 22 víctimas fatales, frente a las 37 registradas en 2024.

“Este año tenemos un 40% menos de homicidios respecto de las Fiestas Patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año”, detalló Collado.

Cifras generales y planificación preventiva

Además de la reducción en homicidios, el ministro (s) Collado informó una baja del 22,6% en los casos policiales respecto de las Fiestas Patrias de 2023.

Durante la semana festiva, se registraron 4 mil 705 personas detenidas. “De esta cifra, 556 fueron personas que se detuvieron en la fonda en las ramadas en los lugares en los cuales se realizaron este tipo de actividades en la semana anterior”, recalcó Collado.

De los 22 homicidios reportados, solo uno estuvo directamente vinculado a las celebraciones. “En términos numéricos pasamos de 37 a 22 víctimas. Solamente uno de estos hechos se realizó en el contexto de una fonda el día 21 de septiembre en Puchuncaví”, indicó.

El ministro (s) enfatizó que cada homicidio representa una pérdida grave y que el trabajo de la cartera se orienta a mejorar las estrategias de prevención. “Para el Ministerio de Seguridad, cada homicidio es un hecho grave, por la pérdida de una vida humana, por el impacto familiar que esto conlleva. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando para que estas cifras nos lleven a mejorar la planificación, las estrategias que tenemos de aquí a final de año”, subrayó.

Collado explicó que la planificación de seguridad en relación a las festividades incluyó refuerzos humanos y materiales, incluso desde escuelas de formación, para cubrir eventos masivos sin desatender otras zonas del país.

Balance vial

El balance de Fiestas Patrias arrojó un movimiento vehicular masivo, con más de un millón de automóviles (1.053.000) saliendo desde la Región Metropolitana, de los cuales la inmensa mayoría, 997 mil, ya había regresado a la capital al término del periodo festivo.

En el ámbito de la seguridad vial, el saldo fue doloroso: los siniestros de tránsito registrados durante la celebración dejaron un total de 23 fallecidos. Según los reportes, la mayor parte de las víctimas fueron hombres y la gran mayoría de estos accidentes ocurrieron en regiones, fuera de la capital.

Como parte de los operativos de prevención, las autoridades desplegaron un extenso dispositivo de control que incluyó la aplicación de más de 24 mil pruebas de alcotest y narcotest a conductores. Este esfuerzo se complementó con aproximadamente 86 mil inspecciones vehiculares a lo largo del país.

Como resultado de estas fiscalizaciones, 226 personas fueron arrestadas por manejar bajo la influencia del alcohol solo en los controles camineros, una cifra que a nivel nacional alcanzó las 399 detenciones por este tipo de delitos.