Jara en la RM, Kast y Matthei en el sur: candidatos presidenciales refuerzan su despliegue en la recta final

De vuelta de Fiestas Patrias y con la campaña legal en curso, las ocho candidaturas presidenciales se preparan para reforzar sus despliegues a nivel territorial a partir de esta semana. Esto, considerando, además, que en poco menos de dos meses será la primera vuelta electoral.

Es el caso de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara. La abanderada se mantendrá esta semana entre reuniones privadas, con entrevistas en medios de comunicación y enfocada principalmente en potenciar su presencia territorial con actividades públicas por la Región Metropolitana. A fines de esta semana, de hecho, entregaría anuncios en salud y vivienda.

Está por verse si tendrá actividades en la zona sur del país. Por lo mismo, no está confirmado si participará del encuentro organizado este jueves por agricultores en la Región de La Araucanía.

La estrategia, sin embargo, señaló Laura Albornoz, vocera del comando, es seguir difundiendo las propuestas para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles.

«Esta semana vamos a estar con prensa, no tengo claridad en particular lo de La Araucanía, pero tendría que chequearlo, pero, en definitiva, nuestra estrategia es la siguiente: seguir transmitiendo las propuestas del programa de gobierno, seguir dialogando con los ciudadanos. Si eso requiere despliegue territorial, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo necesario para lograr que más ciudadanos en Chile sepan de nuestra propuesta, conozcan además a la candidata, sin perjuicio de que muy conocida, pero conozcan su calidad humana», sostuvo.

Desde plaza Brasil, en la comuna de Santiago, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, aprovechó de continuar con la presentación de propuestas esta vez en materia económica para ir en ayuda de la clase media e informó que, en el corto plazo, prepara dos giras nacionales. Una por el norte y otra por el sur del país para presentar su programa.

«Vamos a llevar este este programa en dos giras, una al norte, una al sur. Vamos a planteárselo entonces a nuestros compatriotas, efectivamente también haciéndonos cargo de las necesidades más locales y de las dificultades locales que tiene cada región. Cada región tiene su propio carácter económico, a veces también de seguridad o de conectividad. Nos vamos a hacer cargo entonces de las bajadas locales, regionales de este programa. Esperamos tener una buena recepción», proyectó.

Una exposición de medidas también realizó el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quién presentó cinco compromisos para enfrentar la migración irregular. Junto con estas propuestas, desde el comando mantendrán el tono de ser una “campaña en terreno”. Esta semana, de hecho, Kast tendrá un acto masivo en Temuco.

Arturo Squella, presidente republicano, dijo que la meta es llegar a todo Chile. «El desafío es bien claro: llegar a todos los rincones de Chile explicándoles a los chilenos, con un tono de esperanza, de que efectivamente Chile puede ser uno de los países más seguros de Latinoamérica. Explicarle cuáles van a ser las medidas, explicarles en qué consiste cuando nosotros hablamos de un cambio radical para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia desatada y el terrorismo en la Macrozona Sur», señaló.

En tanto, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, presentó propuestas en seguridad junto a parlamentarios, entre las que se incluyen 10 mil nuevos efectivos de Carabineros. En particular, la candidata tendrá este martes un conversatorio con alumnos de la Universidad del Desarrollo (UDD) y el jueves asistirá a Temuco al encuentro con el mundo agro. Por la noche, además, participará del programa de TVN «Candidato, llegó tu hora».

«Yo estoy dando a conocer cuál va a ser nuestro programa (…). En la medida que las chilenas y los chilenos entiendan que nosotros estamos aquí, no para hacer politiquería barata, sino realmente para terminar con la delincuencia, para cuidar nuestras fronteras, para solucionar los temas, por ejemplo, de salud, de desempleo, de malos sueldos. En la medida que la gente entienda eso, se va a venir naturalmente a nuestra candidatura», aseguró.

Desde el comando de Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG), informaron que el candidato estará en la Región de Los Ríos este jueves 25 y viernes 26 de septiembre.