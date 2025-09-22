Presidente Gabriel Boric viaja a su última Asamblea General de las Naciones Unidas

Durante la mañana de hoy lunes, el Presidente Gabriel Boric viajará a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Será su última participación en la ONU como mandatario.

La comitiva estará integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el canciller Alberto van Klaveren y las ministras Javiera Toro, Antonia Orellana y Maisa Rojas. También participarán parlamentarios como Alejandra Sepúlveda, Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber, Matías Walker y Camila Rojas.

Mañana martes, el Presidente participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, que este año coincide con el aniversario número 80 de la creación de la organización, constituida como el foro más representativo del sistema multilateral.

En este espacio, Boric abordará los principales desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible.

El miércoles 24 de septiembre se desarrollará en la sede de la ONU la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, encabezada por Boric junto a los presidentes de Brasil, España, Colombia y Uruguay.

La instancia busca dar continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, al que se sumaron Colombia, Uruguay y Chile, que fue anfitrión de la reunión preparatoria Democracia Siempre en Santiago, en julio de 2025.

Luego, el mandatario asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática, convocado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la preparación de la COP 30, que se celebrará en octubre en Belém, Brasil.

Durante su visita a Nueva York, Boric sostendrá reuniones bilaterales con líderes internacionales, entre ellos Antonio Guterres y la ex primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern.

El Jefe de Estado regresará al país el jueves 25 y aterrizará en Santiago el viernes 26 de septiembre.