Raúl Sohr y postura de Chile en la ONU: "No corremos riesgo por defender a Palestina, el que termina aislado es EE.UU."

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional Raúl Sohr describió un escenario “contradictorio” en torno a la crisis en Gaza. Mientras sobre el terreno el ejército israelí avanza “desplazando presumiblemente a un millón de personas”, en el plano diplomático, dijo, se consolida una tendencia inédita de reconocimiento internacional al Estado palestino, con el reciente giro de países como Francia y Reino Unido, históricas potencias coloniales en la región.

Sohr advirtió que aunque este reconocimiento no implica de inmediato la existencia de un Estado con control territorial o ejército, sí abre la puerta a establecer embajadas y programas de cooperación que “pueden ser una inyección a la vena para la población palestina, hoy particularmente desvalida”.

Respecto al plano militar, el analista recordó que la operación israelí denominada Carros de Gedeón II amenaza con dejar Gaza “inhabitable o directamente anexada” y señaló que el factor decisivo sigue siendo el respaldo de Estados Unidos.

“Mientras Washington mantenga su apoyo absoluto, es difícil que prospere un Estado palestino”, subrayó, aunque destacó el cambio de la opinión pública estadounidense y el creciente aislamiento del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Consultado sobre el rol del mundo árabe, Sohr fue crítico con la “pasividad” de países como Egipto, que por sus tensiones con Hamás han cerrado fronteras e impedido la entrada de ayuda humanitaria. A su juicio, estas divisiones internas explican la falta de una respuesta regional contundente ante “la enormidad de los acontecimientos que tienen lugar en Palestina”.

En cuanto al rol de Chile en la próxima Asamblea General de la ONU, Sohr sostuvo que el país tiene una postura clara de respaldo a la solución de dos Estados y que el Presidente Gabriel Boric probablemente reforzará esa línea en Nueva York. En esa línea, en relación a eventuales tensiones con Washington, estimó que “Chile no corre ningún riesgo”, dado que potencias aliadas del país norteamericano ya han reconocido a Palestina y que “el que termina aislado es Estados Unidos”.