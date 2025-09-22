Un reconocimiento a la novela negra: Ramón Díaz Eterovic es el nuevo Premio Nacional de Literatura

Este lunes 22 de septiembre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer al nuevo ganador del Premio Nacional de Literatura. Uno de los reconocimientos más relevantes para las letras locales y que este 2025 recayó en Ramón Díaz Eterovic, autor conocido por obras como «La ciudad está triste» y «Nunca enamores a un forastero«.

Así, Díaz se transformó en el sucesor de la poeta Elvira Hernández, quien fue reconocida con la misma distinción el 2024. Oriundo de magallanes, el escritor se ha posicionado como una de las plumas más importantes de la novela negra local, con aportes narrativos tan relevantes como la creación del célebre detective Heredia, personaje que transita por un Santiago sombrío y que le ha permitido al autor entrelazar crimen, memoria y crítica social.

Un trabajo que, además, aborda temas como la impunidad, la corrupción y los traumas de la dictadura, consolidándose entre las voces más influyentes de la literatura nacional contemporánea.

De hecho, el jurado encabezado por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, valoró su prolífica producción –con más de veinte títulos entre novelas, cuentos, ensayos y literatura infantil–, al mismo tiempo que destacó su impacto cultural y social. Así, y con este reconocimiento, la novela policial chilena y su icónico detective Heredia entran de lleno al panteón de la literatura nacional.