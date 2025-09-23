Alejandro Tabilo salva dos match points y se titula campeón del ATP de Chengdu

Tremendo, magnífico, sencillamente para aplaudir de pie lo de Alejandro Tabilo (112° del mundo) en Chengdú. El chileno cerró con broche de oro su gran semana en el ATP 250 chino y, viniendo desde la qualy, se quedó con el título, el tercero de su carrera profesional.

Lo más plausible es que “Jano” derribó en la definición nada menos que al 9° del planeta y primer cabeza de serie del certamen, el italiano Lorenzo Musetti. Fue un marcador de 6-3, 2-6 y 7-6 (5) tras dos horas y 37 minutos de partidazo dramático, donde se repuso al desgaste físico de venir desde las clasificaciones, levantó dos match points y revirtió una desventaja de 4-1 en el tiebreak decisivo.

El primer set comenzó parejo, con ambos firmes con sus servicios. En el quinto game el nacional salvó un punto de quiebre y en el octavo consiguió una ruptura clave, para luego cerrar la manga con su saque en el segundo set point que tuvo.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá arrancó mal: perdió su servicio en el segundo game y quedó 3-0 abajo. Aunque salvó tres bolas de break en el cuarto, acusó el desgaste físico y terminó entregando el parcial con una doble falta en el octavo juego.

El tercer capítulo fue de infarto. “Ale” volvió a sufrir con su saque, pero salvó un punto de quiebre en el segundo game. Después, ambos mantuvieron sus envíos hasta el duodécimo, donde el nacional levantó dos match points para forzar un desempate. En el tiebreak estuvo 4-1 abajo, pero con coraje y concentración se lo llevó 7-5 tras un error no forzado de Musetti.

Con este triunfo, Tabilo conquistó su tercer título ATP 250, tras Auckland (también desde la qualy) y Mallorca, ambos en 2024. Además, consiguió su tercera victoria ante un top ten, luego de derrotar dos veces a Novak Djokovic (en el Masters 1000 de Roma 2024 y el Masters 1000 de Montecarlo 2025). Como premio extra, regresará al top 100 y aparecerá en el casillero 72 del ranking mundial, validando su decisión de marginarse de la Copa Davis ante Luxemburgo para recuperar ritmo y confianza tras una temporada marcada por lesiones.

Ahora, “Jano” viajará rápidamente rumbo a Japón para disputar el ATP 500 de Tokio, donde debutará ante el belga Zizou Bergs (46°), recordado por la polémica serie de Copa Davis ante Cristian Garin.