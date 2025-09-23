Copa Mundial Sub-20: autoridades anuncian despliegue de más de mil 200 carabineros

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, la jefa Plana Mayor Especial de Carabineros de Chile, general Claudia Carrasco, y Felipe de Pablo, gerente general del Comité Organizador Local (COL), detallaron las medidas de seguridad preparadas para contener la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile y evitar que en el país se repliquen casos como lo sucedido en la barbarie en Avellaneda.

Este plan cuenta con un despliegue operativo de más de mil 200 efectivos de Carabineros que realizarán servicios preventivos en las diferentes sedes locales de Talca, Rancagua, Valparaíso y la Región Metropolitana, tanto en los centros deportivos como también al exterior de los hoteles de concentración y los centros de entrenamiento.

«Carabineros de Chile quiere entregar a la ciudadanía la certeza que estaremos presente en cada una de estas jornadas deportivas, entregando tranquilidad. Queremos que estos eventos sean en un ambiente de alegría, en un ambiente familiar con seguridad y tranquilidad para cada uno de los asistentes», dijo la general Carrasco.

El ministro (s) de Seguridad también destacó que los efectivos cumplirán distintas labores: «La tarea de enlace, vamos a tener un carabinero en cada selección, la tarea de custodia y de escoltaje tanto de las selecciones a sus hoteles, a sus centros de entrenamiento, como también a los partidos y también el servicio estadio. Un servicio estadio que ha sido preparado conforme a estándares que hemos coordinado en la mesa de seguridad y que va a considerar la protección de las y, por supuesto, también de las hinchadas».

Así, aseguró que «hemos tenido coordinaciones internacionales junto con los países vecinos para efectos de que todas las personas que vengan a nuestro país vengan seguras, vengan tranquilas a disfrutar del fútbol».

En tanto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, relevó que en eventos deportivos previos -realizados en el país- como el Rally Mundial, la Copa Davis y los Juegos Panamericanos hubo una buena conducta del público. «Ese comportamiento es el que queremos extender. Hemos vivido distintas instancias y, por supuesto, las acciones que requieren correcciones hay que buscar las formas para que esas se produzcan», dijo.

«Y, lógicamente, creo que en este momento la expectativa que tenemos de este Mundial Sub-20 es que efectivamente sea una fiesta, sea familiar, tenga muchos niños presentes», reiteró.

Cabe destacar que el certamen juvenil comenzará este sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. En el minuto, 17 selecciones de los 24 países clasificados ya han aterrizado en suelo nacional y se encuentran con entrenamientos.