Defensa de la Asamblea General de la ONU, a pesar de sus falencias

Hoy comienza una nueva Asamblea General de Naciones Unidas en un momento especialmente dramático para el mundo: guerras abiertas, masacres, un aumento sostenido de la conflictividad y, al mismo tiempo, proyectos políticos que buscan poner en cuestión el rol de la ONU y de sus instituciones humanitarias y normativas.

Es verdad: la arquitectura internacional creada después de la Segunda Guerra Mundial ha mostrado sus incapacidades y contradicciones. Pero también es cierto que ha sido esta frágil estructura la que permitió a la Humanidad evitar, durante casi ocho décadas, catástrofes bélicas de la magnitud de las que marcaron la primera mitad del siglo XX.

En ese marco, vale la pena reivindicar el valor de la Asamblea General de la ONU. Aunque debilitada y tensionada, sigue siendo el único foro universal donde todos los Estados -grandes o pequeños, ricos o pobres- tienen voz en igualdad de condiciones. Esa igualdad, que algunos podrían ver como meramente formal, es en realidad correspondiente a la importancia de los ritos en la deliberación pública: nos recuerda que la política internacional no puede reducirse a la lógica de quienes ostentan más fuerza. En un mundo donde el poder se concentra cada vez más, la Asamblea General conserva la memoria de que la política puede y debe fundarse en principios compartidos, no solo en intereses.

Sabemos que el sistema nacido en 1945 está en crisis: sus instituciones son cuestionadas por su lentitud, su burocracia y su dependencia de los poderes hegemónicos. Pero no existe hoy un espacio alternativo que pueda reemplazar a la ONU como punto de encuentro y de normatividad global. Por eso, la Asamblea General funciona como recordatorio de que, incluso en un orden erosionado, todavía hay un soporte mínimo que impide la total anarquía internacional.

Sus resoluciones no son vinculantes, pero tienen un peso moral, político y simbólico innegable. Lo demostró en su momento la condena al apartheid en Sudáfrica, y hoy lo hace el apoyo masivo a la constitución del Estado palestino o las declaraciones permanentes en favor de la autodeterminación de los pueblos. No siempre producen efectos inmediatos, pero muestran un camino: convierten a la Asamblea en un espejo de la conciencia colectiva de la humanidad.

Ese horizonte también interpela a la política local de los países. El debilitamiento de la ONU es celebrado y alentado por quienes buscan reinstalar la ley del más fuerte en las relaciones internacionales, y también dentro de los propios países. Defender la relevancia de la Asamblea General, más allá de las refomas que requiere la institucionalidad, es resistir esa deriva hacia el unilateralismo, el autoritarismo y la fragmentación. Y es, sobre todo, reafirmar que la Humanidad necesita encontrar a través de la política sus puntos en común, si quiere asegurar su propia supervivencia.