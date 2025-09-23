Diputado Lagomarsino a un año del caso Monsalve: "El mismo Presidente no supo reaccionar adecuadamente y no está mal decirlo”

A un año de la acusación por delitos sexuales contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el diputado Tomás Lagomarsino, quien fue parte de la comisión investigadora del caso, se refirió a los desafíos institucionales que se mantienen y la evaluación de la gestión del Ejecutivo. “Yo diría que desencajó al Gobierno, es la mejor forma de plantearlo”, indicó el parlamentario.

“Fue un golpe bajo a la línea de flotación en su momento, donde el Ejecutivo, a mi juicio, no supo reaccionar adecuadamente, el mismo Presidente, yo creo que no supo reaccionar adecuadamente y no está mal decirlo, porque es una cuestión pública y evidente desde las decisiones aquel 14 de octubre hasta el punto de prensa y su reacción con su jefa de prensa”, señaló en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Agregó que en este proceso ha faltado admitir faltas. “Fue una situación que el Ejecutivo no supo manejar y que se trató de defender en la comisión investigadora, pero a veces más que defender hay que simplemente reconocer y han faltado en algunos momentos reconocimientos de los errores, a veces hay que entender que hasta las personas que están política y en La Moneda son humanas y pueden equivocarse. Aquello no está mal, al contrario”, dijo.

Consultado sobre qué errores debería subsanar el Gobierno a propósito del caso, Lagomarsino enfatizó en el uso de gastos reservados y aseguró que es necesario hacer cambios institucionales. “El uso de gastos reservados, que son recursos que tienen un bajo control legal y administrativo. Se rinden cuentas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, pero en la rendición es prácticamente muy simplificada”, indicó.

“Yo propuse una recomendación dentro la comisión investigadora respecto a la eliminación de los gastos reservados a cargo de autoridades más bien políticas, dígase Subsecretaría del Interior, pero lamentablemente no flotó. Yo creo que autoridades políticas no deberían manejar gastos reservados, ahora bien, la autoridad política debería ejercer control respecto a aquellos que sí y pueden manejar costos reservados como son las Fuerzas Armadas y las policías”, acotó el parlamentario.

Respecto a mejoras institucionales el diputado aseguró que: “Lamentablemente no se ha implementado mucho a propósito de estos aprendizajes, porque ha sido un caso más discutido desde el carácter político que desde el carácter técnico. Efectivamente hay varias recomendaciones en materia de los protocolos de seguridad de alguna autoridad a cargo de la seguridad pública, pero finalmente yo creo que el mayor aprendizaje es que independiente donde uno se pare políticamente, todos los sectores políticos, en todos lados se cuecen habas, para decirlo más en simple”.

“Nadie puede tener una altura moral para apuntar con el dedo al otro con tanta liviandad. Y aquello yo creo que nos puede llevar a un país con mayor grado de razonabilidad, acuerdos respeto también en lo político, que es donde finalmente creo que la cuestión tiene que avanzar”, indicó.

El diputado apuntó al actuar del que se acusa a la exautoridad, como el transitar “durante la madrugada sin escolta” o el hecho de que podría haber utilizado “algún tipo de sustancia” y afirmó que “claramente nos habla de que somos un país que todavía tiene una cultura muy vulnerable a la delincuencia y que no hemos tomado el peso de lo que significa. Uno pensaría, quizás en otros países la mayor autoridad en materia de seguridad tiene una estricta vigilancia, porque sin lugar a duda son objetivos de justamente el crimen organizado, del narcotráfico como un objetivo a eliminar en la práctica”.

“Todavía no tenemos escándalos donde fiscales o autoridades han fallecido, todavía el crimen organizado lucha mucho entre ellos, pero el cerco se va moviendo y si no tenemos conciencia de que vamos hacia allá, estamos claramente en una situación que es muy desfavorable. Eso yo creo que es es un elemento que no podemos soslayar”, planteó.