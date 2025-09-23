El reconocimiento del Estado de Palestina, una historia de muchos esfuerzos y fracasos

La resolución de la ONU de 1947 planeaba dividir el territorio del Mandato Británico en un Estado judío, con el 55% del territorio y un Estado árabe. Con Jerusalén y Belén bajo administración internacional. La resolución fue aceptada con reservas por los dirigentes de Israel y rechazada por los palestinos y los países árabes. La consideraban injusta porque daba más territorio a los judíos cuando eran minoría.

Tras la proclamación del Estado de Israel en 1948, varios países árabes lo invadieron, comenzó así la primera Guerra Árabe-israelí y siguieron décadas de conflicto. En 1988, Yasser Arafat, dirigente histórico de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, proclamaba el Estado de Palestina en Argel, y acto seguido Argelia lo reconocía.

Le seguirían decenas de países. Los acuerdos de Oslo en 1993 entre Israel y la OLP, que transferían poderes a la Autoridad Palestina crearon muchas expectativas, pero sin avances significativos en la creación de un Estado.

Las reuniones auspiciadas en los años 2000 por el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, fracasaron, entre otros, por las diferencias por el control de los lugares santos de Jerusalén.

Seguirán declaraciones frustradas hasta que el Estado de Palestina fue admitido el 29 de noviembre de 2012 como Estado observador de la ONU y en 2015, se convirtió en Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En estos momentos, tres cuartas partes de la ONU reconoce el Estado de Palestina, entre ellos países miembros del Consejo de Seguridad como Reino Unido y Francia.