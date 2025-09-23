Elizalde por supuesta "vendetta política" a candidatura de Ximena Rincón: "Es completamente falso"

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, desmintió categóricamente a la senadora Ximena Rincón, quien lo acusó de estar detrás de la impugnación de su candidatura al Senado por la Región del Maule, resuelta esta semana por el Tricel.

Cabe recordar que el organismo resolvió el lunes, en un fallo dividido de tres votos contra dos, que Rincón quedaba inhabilitada para postular a un tercer periodo consecutivo en la Cámara Alta, al haber cumplido ya dos periodos seguidos como senadora por el Maule.

Tras esta decisión, Ximena Rincón expresó que era una “vendetta política” e insistió en que se trata de un intento del oficialismo por dejarla fuera de la competencia electoral.

La parlamentaria de Demócratas aseguró que la acción “se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde” y acusó que el abogado Gabriel Osorio, responsable del escrito presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones, trabaja directamente con el ministro del Interior.

“Álvaro Elizalde es el ministro del Interior, este es el abogado de Álvaro Elizalde. Él ha estado metido permanentemente en muchas cosas, como que no se materialice a la fecha el voto obligatorio, y lo digo con absoluta responsabilidad”, señaló Rincón.

Frente a estas acusaciones, Elizalde respondió este martes de manera categórica: “La senadora Rincón ha dado múltiples entrevistas y lo que ha dicho es completamente falso”.

Además, recalcó que desde el Ministerio del Interior y el Gobierno “nos estamos preocupando de cosas más importantes”.