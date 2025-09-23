Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


En reemplazo de Vidal: exembajador Jaime Gazmuri asume como presidente de TVN

El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de la señal estatal en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013). El Gobierno agradeció la labor que ejerció Vidal durante el ejercicio del cargo.

El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de la señal estatal en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013). El Gobierno agradeció la labor que ejerció Vidal durante el ejercicio del cargo.

Medios de comunicación

El Presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a Jaime Gazmuri Mujica como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). El ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión (2011-2013).

Además, Gazmuri tiene una amplia experiencia en el sector público. Fue embajador de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador de la República por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

Jaime Gazmuri Mujica asumirá su nuevo cargo en reemplazo de Francisco Vidal Salinas, quien encabezó el directorio hasta el pasado 8 de septiembre de 2025. El Gobierno agradeció la labor que ejerció Vidal y le deseó el mayor éxito en sus nuevos desafíos.

Jaime Gazmuri en primer plano y atrás la imagen oficial del Presidente de la República, Gabriel Boric

Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Brasil y Venezuela. Foto: Aton.

Salida de Vidal

A comienzos de mes el exministro y militante del PPD, Francisco Vidal, renunció a su cargo de presidente del directorio de TVN, tras una serie de emplazamientos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El mismo día que Kast lo acusó de ser “el bot número uno”, Vidal anunció su salida del canal, argumentando que no quiere ser excusa para que se ataque a la señal estatal.

En un mensaje enviado a los trabajadores de TVN, el exministro respondió a las declaraciones del candidato “y de su principal asesor, Cristian Valenzuela”, quienes, a su juicio, pusieron en duda las “garantías de pluralidad” de la señal estatal.

Vidal recalcó que el pluralismo del medio de comunicación “está garantizado por la composición política de su Directorio” y que asegurar lo contrario es “una ofensa a los siete directores” del canal.

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