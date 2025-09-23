Excanciller Mariano Fernández: “Bachelet es la personalidad internacional más importante que tiene Chile”

En medio de un clima de extrema tensión internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza durante estos días su 80ª Asamblea General. Sin embargo, para nuestro país cobra más relevancia otra de las aristas clave de esta cita: el debate por la sucesión de António Guterres en la Secretaría General y una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Bachelet, Mariano Fernández, analizó la posibilidad de su candidatura. El diplomático recordó el contexto en el que se produce la discusión por la sucesión de Guterres.

Según el excanciller, esta vez corresponde a América Latina presentar candidatos. “En la vez anterior habían logrado, teóricamente, los países de Europa del Este una prioridad para nominar al secretario general. Al parecer no lograron ponerse de acuerdo y el Consejo de Seguridad propuso entonces a António Guterres, y quedó en el aire la postulación de los europeos del este. En esta oportunidad estamos hablando de que le correspondería a América Latina”, relató.

En esa línea, afirmó que dentro de Latinoamérica “estaríamos de acuerdo en que fuera una mujer” la candidata, destacando así el rol de la expresidenta chilena. “Un nombre notable es el de la expresidenta Michelle Bachelet (…). No conozco detalles, no he estado en el gobierno, pero tengo la certeza de que el gobierno chileno está apoyando una eventual candidatura”, reconoció Fernández.

“Esto es fundamental, porque sin el apoyo de su propio gobierno, un candidato no tiene ninguna expectativa”, remarcó el excanciller.

No obstante, Fernández advierte que el proceso es complejo. En noviembre deberán presentarse oficialmente los nombres. El Consejo de Seguridad los evaluará y propondrá uno —o excepcionalmente más— a la Asamblea General, que finalmente elegirá. El apoyo de los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido) será determinante, pero también el de los países de América Latina.

Por ello, el exministro manifestó que “me imagino que el gobierno está trabajando fuertemente en obtener apoyos, porque eso le da solidez a la presentación”. En específico, espera un despliegue diplomático para asegurar el respaldo latinoamericano.

En ese contexto, el exministro abordó un posible “guiño” del Presidente Gabriel Boric en su discurso en la Asamblea General. “No necesariamente debe anunciar algo, porque hay que ser cuidadoso. Si anuncia quiere decir que algunos avances tiene. Si no anuncia, quiere decir que están buscando sondear más a fondo algunos países que pueden ser claves en el apoyo”, analizó el especialista en materia internacional.

Los antecedentes de Bachelet en el sistema de Naciones Unidas son una carta de peso. El excanciller rememoró que el entonces secretario general Ban Ki-moon le encomendó la creación de ONU Mujeres, organismo que dejó plenamente en funcionamiento tras tres años de gestión. Posteriormente, asumió como Alta Comisionada para los Derechos Humanos

“Ella no solo tiene prestigio, también resultados concretos que en Naciones Unidas se valoran mucho”, subrayó Fernández.

Por otro lado, el exministro también abordó las críticas de la política interna en Chile, especialmente desde la derecha, hacia la figura de Bachelet. “En nuestro país el criticismo se ha transformado en filosofía nacional. Muchas veces son críticas viscerales, sin mayor reflexión. Pero lo cierto es que Bachelet es la personalidad internacional más importante que tiene Chile”, defendió.

“En todos los ámbitos internacionales, tiene una imagen y un resultado de gestión muy importante, es así”, insistió el excanciller al respecto.

El posible escenario de Bachelet como candidata se entrelaza con la 80ª Asamblea General, que arranca en medio de una ONU tensionada. Fernández lo adelanta como un contexto “bastante complejo y complicado”.

El exministro manifestó que la guerra en Gaza por sobre todo, y esquirlas de conflictos como el de Rusia-Ucrania, acaparan la agenda de la instancia. La magnitud de las crisis, dice, revela la impotencia política del organismo. “La Secretaría General se está mostrando incapaz de influir en estos conflictos, y por eso la reforma del sistema multilateral se vuelve urgente”, cerró.