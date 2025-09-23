Exministra Barría y dichos de Trump sobre el autismo: "Pone una cortina de humo sobre las verdaderas políticas de EE.UU."

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar vinculado al desarrollo de autismo en los niños, generó preocupación en la comunidad médica internacional.

Diversos organismos, como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Comisión Europea, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), desmintieron esta afirmación subrayando que no existe evidencia científica que respalde dicha relación.

Bajo esa línea, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la exministra de Salud y académica, María Soledad Barría, mencionó que “no existe ninguna evidencia sólida que relacione el uso del paracetamol en embarazo y el autismo”.

La especialista, si bien recalcó la importancia de un uso responsable de medicamentos durante el embarazo, fue enfática en señalar que el mandatario estadounidense «no tiene ninguna evidencia, incluso la FDA norteamericana ha hecho una aclaración en el sentido de que no se ha establecido una relación causal».

«Antes eran las vacunas que decían que producían el autismo, ahora es el paracetamol. Me parece que no tiene razón Trump al señalar esto. Ahora, siempre es bueno que la gente tome pocos remedios. Yo creo que especialmente en el embarazo siempre es bueno tomar la menor cantidad de medicamentos posible, pero no hay ninguna evidencia en lo que Trump señala», agregó.

Para la exministra, las declaraciones del presidente estadounidense no solo carecen de sustento científico, sino que es parte de una estrategia política. «Responde a sus partidarios estrictamente y pone una cortina de humo sobre las verdaderas políticas de Estados Unidos», afirmó.

A su juicio, se trata de un “volador de luces” con el que jefe de la Casa Blanca busca desviar la atención de temas sensibles en la agenda internacional, como su respaldo a Israel, la negativa a avanzar en una solución para Gaza y los aranceles.

Por otra parte, advirtió que este tipo de afirmaciones, cuando provienen de figuras públicas, pueden generar confusión y temor en la población. En ese sentido, hizo un llamado a informarse por vías oficiales y asistir con un especialista en caso de tener dudas sobre su tratamiento.

«Yo creo que hay que volver a confiar en los equipos de salud. (…) Las embarazadas habitualmente se controlan en nuestro país, prácticamente la totalidad de las personas embarazadas tienen control y es bueno que esto se converse con el profesional», dijo.

La administración Trump prometió a principios de este año revelar en tiempo récord las causas de lo que denominaron una “epidemia de autismo”. Si bien los casos aumentaron en las últimas décadas en Estados Unidos, muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia, y destacan por el contrario las mejoras en el diagnóstico.

Al respecto, Barría recalcó que el autismo responde a múltiples factores y que atribuir su procedencia a uno solo, como el uso de paracetamol, es erróneo y científicamente insostenible.

La Comisión Europea reafirmó su confianza en “los hechos y en la ciencia sólida”, y recordó que el paracetamol está autorizado y vigilado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). La portavoz comunitaria para asuntos de Sanidad, Eva Hrncirova, añadió que “la EMA no ha encontrado ninguna prueba que vincule el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo”.

Tanto la EMA como los Estados miembros supervisan de manera regular los medicamentos en el mercado común, incluido el paracetamol, por lo que disponen de datos actualizados que les permitiría tomar medidas «si fuera necesario».