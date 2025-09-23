La situación Palestina se toma las intervenciones en la 80ª Asamblea General de Las Naciones Unidas

Mientras Israel busca consolidar el control permanente sobre la Franja de Gaza y asegurar una mayoría judía en todos los territorios palestinos que ocupa, una ola de países reconoció al Estado de Palestina en el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU.

Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han destruido infraestructura civil esencial, forzado desplazamientos masivos y ampliado zonas de control militar que ahora abarcan el 75% del territorio gazatí. Todo, con el objetivo de “crear condiciones de vida que lleven a la destrucción total o parcial de la población palestina”, denunció el informe de la Comisión de Investigación Independiente sobre los territorios palestinos ocupados dado a conocer este martes.

El documento responsabiliza directamente al Estado de Israel y nombra a varios altos funcionarios por su rol en estos crímenes, incluyendo al primer ministro Benjamín Netanyahu, al exministro de Defensa Yoav Gallant y al presidente de Israel, todos imputados de incitación al genocidio.

“La confiscación de tierras en Gaza, disfrazada de estrategia de seguridad, no ha traído más seguridad. Solo ha aumentado el sufrimiento palestino y su incapacidad para sobrevivir, incluso para producir alimentos”, advirtió Navi Pillay, presidenta de la comisión.

Bajo este marco, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, inauguró este martes la 80ª Asamblea General con un discurso cargado de advertencias y llamados a la acción.

Frente a los jefes de Estado y representantes de los 193 países miembros, emplazó a los líderes internacionales a tomar “decisiones valientes” para frenar los conflictos, enfrentar la crisis climática y regular las nuevas tecnologías.

Guterres enumeró las amenazas actuales: “Los principios de las Naciones Unidas están siendo puestos a prueba, los pilares de la paz y el progreso tambalean bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Vemos naciones soberanas invadidas, la verdad convertida en arma, costas tragadas por mares en ascenso y sociedades fracturadas por la ira”.

Así, el secretario general de la ONU delineó cinco “elecciones críticas” que deben tomar los representantes de los países miembros del principal organismo multilateral. La primera, “apostar por la paz y el respeto al derecho internacional: La Carta de la ONU no es opcional; cuando sus cimientos se agrietan, todo se resquebraja”. Además, condenó “los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre” y “el castigo colectivo al pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza”, pidiendo un alto el fuego de inmediato, la liberación de los rehenes y acceso pleno a la ayuda humanitaria internacional.

Las otras cuatro elecciones críticas enumeradas por el secretario general se resumen en “defender la dignidad humana y los derechos universales”, “elegir la justicia climática”, “poner la tecnología al servicio de la humanidad” y “fortalecer a la ONU para el siglo XXI”.

El emplazamiento de Lula a Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el primer mandatario en abrir la ronda de intervenciones en la Asamblea General. Desde ese lugar, condenó el genocidio en Gaza.

“En Gaza, bajo toneladas de escombros, se encuentran sepultadas decenas de miles de mujeres y niños inocentes. En Gaza, vemos que el derecho humanitario internacional y el mito del excepcionalismo ético de occidente también han quedado sepultados. Esta masacre no hubiese ocurrido sin la complicidad de quienes pudieron haberla prevenido”, señaló el mandatario.

En esa línea, Lula advirtió que en Gaza se usa el “hambre como un arma de guerra y el desplazamiento forzado de la población se da de manera impune”.

“El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. El pueblo palestino sólo sobrevivirá con un estado independiente integrado a la comunidad internacional. Ahí está la solución que defienden más de 150 estados miembros de Naciones Unidas, reafirmado ayer aquí, en este mismo salón, pero obstaculizado por un solo veto. Es lamentable que el presidente Mahmoud Abbas no haya recibido la autorización del país anfitrión de venir a ocupar el escaño palestino en este momento histórico”, sentenció.

El reconocimiento a Palestina como Estado

Durante las últimas 48 horas, 10 países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, lo que lo eleva a 157 las naciones que ya lo reconocen, una amplía mayoría dentro de los 193 integrantes de la ONU.

Durante la Conferencia para la solución de dos Estados celebrada en el edificio de la Asamblea General de la ONU y organizada conjuntamente por Francia y Arabia Saudí, el país galo, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino se sumaron al reconocimiento de Palestina.

Previamente lo habían hecho Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, con anuncios desde sus respectivas capitales.

Este reconocimiento se enmarca en la llamada solución de los dos Estados, que propone un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital, en pacífica coexistencia con Israel.

Estados Unidos es el único país de los cinco miembros permanentes que no reconoce a Palestina. China y Rusia ya lo hicieron en el pasado.

Durante la jornada del lunes, el presidente de la autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, intervino en la Conferencia a través de una videollamada debido a que Estados Unidos denegó su visa.

Recordemos que el país norteamericano había anunciado el pasado viernes 29 de agosto que denegaría las visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la reunión. Y cumplieron.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”, informó en aquella oportunidad el Departamento de Estado en un comunicado.

“El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz“, añadió la declaración.

En su locución durante la jornada de ayer, Mahmoud Abbas se dirigió al pueblo israelí señalando que “nuestro futuro y el de ustedes reside en la paz. Ya basta de dolor. Que cese el derramamiento de sangre. Es derecho de nuestras generaciones vivir en libertad y seguridad”.

Abbas aseguró que “Hamas no tendrá un papel” en un futuro gobierno palestino. “Esta y otras facciones deben entregar las armas a la Autoridad Palestina”. Además, condenó los crímenes de la ocupación, la matanza y el secuestro de civiles, incluido las acciones de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Sobre la política expansionista llevada adelante por Israel, Abbas se mostró en contra del «discurso sobre el Gran Israel, que representan una violación del derecho internacional y una amenaza directa a la seguridad nacional árabe y a la paz mundial».

Los países participantes en la conferencia aprobaron la semana pasada una resolución que respalda la llamada Declaración de Nueva York, que pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina.

Donald Trump rechaza la solución de dos Estados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su intervención en la Asamblea General afirmó que el reconocimiento «unilateral» del Estado palestino, como han hecho más de una decena de países en los últimos días, representa una «recompensa» a «los terroristas de Hamás», en línea con los argumentos del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

«En lugar de ceder a las peticiones de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse bajo un único mensaje: liberad ya los rehenes», dijo Trump.

Estados Unidos no participó el lunes en la conferencia específica para la solución de dos Estados que impulsaron Francia y Arabia Saudí y de la que surgió una última ola de reconocimientos a Palestina como Estado. Tampoco acudió Israel, crítico con este tipo de iniciativas.

No obstante, el presidente estadounidense se mostró «comprometido» con las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero ha culpado al grupo palestino de rechazar «reiteradamente» un acuerdo que él mismo prometió antes de volver el pasado mes de enero en la Casa Blanca.