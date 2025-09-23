Matthei define posición sobre el secreto bancario: "Tenemos que armar un equipo de inteligencia"

En el marco del “Ciclo de Conversatorios con Candidatos Presidenciales” organizado por la Universidad del Desarrollo, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expuso su postura sobre el levantamiento del secreto bancario, manifestando su apoyo a la medida pero bajo la condición de que sea mediado por un juez.

Al ser consultada sobre estrategias para perseguir la ruta del dinero, la abanderada declaró: “Estamos todos a favor del secreto bancario. Todos. La diferencia es que hay algunos que quieren que lo haga el director del SII directamente y otros, nosotros, pedimos que ese jefe tenga que decirle a algún juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué es lo que sospecha, al menos”.

Matthei propuso que este proceso judicial no debería extenderse más de 24 horas, argumentando que “si alguien quiere meterse en la cuenta corriente de alguien, en el fondo tenga que decir por qué”.

Desde su perspectiva, la herramienta debe ser ágil pero con los debidos resguardos. La candidata explicó que, a pesar de la posibilidad de levantar el secreto bancario, la Unidad de Análisis Financiero actual carece de la capacidad operativa necesaria.

“No tiene gente, no tiene músculo, no tiene facultades, y por eso lo que nosotros tenemos que armar es un equipo de inteligencia y de inteligencia financiera”, señaló, haciendo hincapié en la necesidad de cooperación internacional dado que las bandas delictivas operan de forma transnacional.

En cuanto a la estructura ideal, Matthei agregó que, a su juicio, este sistema de inteligencia debe depender de Presidencia, “porque es la única forma de conectar al ministro de Hacienda con Aduanas y SII”.

Para la abanderada de Chile Vamos, la modernización es clave, lo que implica monitorear activamente las criptomonedas y los flujos de dinero al exterior, incluso desde lugares como campamentos. Concluyó que la estrategia debe basarse en “inteligencia artificial, cruce de datos con otros países y mucho más músculo del que hoy día tenemos”.