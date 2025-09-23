Natalia Lafourcade llega a Chile con "Cancionera Tour"

La aclamada artista mexicana Natalia Lafourcade vuelve a Latinoamérica con una nueva propuesta: Cancionera Tour. Con más de 65 shows, este recorrido incluye México, Europa, Norteamérica y Sudamérica. En esta serie de presentaciones, ofrecerá un espectáculo nunca antes visto este próximo 22 de mayo en Movistar Arena Santiago, con arreglos en los que reinterpretará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones en formato de guitarra y voz.

“Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, expresó Natalia Lafourcade.

La gira, que comenzó en el mes de abril en México con 13 shows sold out, récord de ventas en Norteamérica y Europa, llegará a Latinoamérica, marcando el inicio de esta ambiciosa travesía. Entre las fechas destacadas se encuentra la primera visita de Natalia Lafourcade a Uruguay. Tras el éxito de “De todas las flores”, un álbum profundamente introspectivo que marcó su regreso a la composición original después de reinterpretar el cancionero latinoamericano, Natalia Lafourcade se sumerge en un nuevo capítulo de su trayectoria con su nuevo disco “Cancionera”.

El álbum presenta a la «Cancionera», un alter ego de la artista que encarna la esencia de la música como un puente entre lo íntimo y lo universal. En este disco Natalia Lafourcade emprende un viaje sonoro donde la tradición y lo contemporáneo se entrelazan en un diálogo que honra sus raíces mientras explora nuevas dimensiones de su arte. Esta es una nueva etapa en su carrera, que marca un regreso a la intimidad de su voz y su guitarra, pero con la apertura a un universo sonoro que amplifica su mensaje.

“Estas canciones le cantan a la Cancionera que todos llevamos dentro. Me recuerda la importancia de caminar mi verdad”, afirma Lafourcade.

«Cancionera» fue producido por Natalia Lafourcade y Adan Jodorowsky, grabado y mezclado en un proceso completamente análogo, capturando la pureza del momento. El álbum incluye composiciones inéditas y reinterpretaciones del repertorio mexicano tradicional, con colaboraciones de artistas como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego del Morao, El David Aguilar, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective.

La venta general de entradas comenzará este miércoles 24 de septiembre a las 13:00 horas a través del sistema Puntoticket.