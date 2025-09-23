Boric confirma nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "Representa una figura capaz de tender puentes"

En un momento de profundas tensiones globales, el Presidente Gabriel Boric realizó un ferviente llamado a revitalizar las Naciones Unidas y anunció una candidatura que resonó en el hemiciclo: la de la expresidenta Michelle Bachelet para suceder a António Guterres en la Secretaría General.

Desde el podio de la Asamblea General, el Mandatario planteó que la elección del próximo líder de la ONU es crucial. “Llego a esta asamblea convencido de que siempre, incluso en las condiciones y circunstancias más adversas, hay espacio para actuar de forma lúcida, colectiva, transformadora, humanitaria, que nunca la tragedia humana es inevitable”, afirmó Boric, subrayando su fe en la acción colectiva.

“No vamos a renunciar a la esperanza de que los cambios en el mundo y que las Naciones Unidas requieren puedan suceder. Porque justamente depende de nosotros”, enfatizó.

En este contexto, Boric defendió con firmeza que el turno para presidir al principal órgano administrativo de la ONU —la Secretaría General— le corresponde a América Latina y el Caribe. “Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación”, argumentó, reivindicando el papel de la región en la gobernanza global.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de corregir la histórica desigualdad de género en la máxima dirección de la ONU. “80 años de historia sin que una mujer haya sido la Secretaria General de las Naciones Unidas”, recordó con contundencia.

“La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado”, aseveró.

El anuncio de la candidatura

Fue entonces cuando Boric, ante los representantes de todo el mundo, realizó el anuncio esperado: “Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

El Presidente no se limitó a presentar un nombre, sino que esbozó un perfil de la candidata, a quien describió como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global” con “una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”. Destacó su doble mandato presidencial, sus carteras ministeriales de Salud y Defensa, y su experiencia internacional como directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

“Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, afirmó Boric, pintando el retrato de una líder conciliadora. “En tiempos de fragmentación y desconfianza (…) Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes, de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la defensa de los principios”.

Un llamado a la unidad y la esperanza

Cerrando su discurso, el Jefe de Estado hizo un llamado poético y político a la unidad, citando al cantautor Víctor Jara y abogando por un futuro construido colectivamente: “¿Quiénes serán los que tracen los mapas del futuro? Queremos creer que no serán los que agreden, los que descreen y debilitan a las instituciones multilaterales, los que humillan al más débil. Queremos creer que serán en conjunto todos los pueblos de la tierra”.

Con la postulación de Bachelet, Chile no solo pone sobre la mesa a una candidata de alto perfil, sino que instala con fuerza en la agenda internacional dos debates clave: la equidad de género en los puestos de liderazgo global y la oportunidad de que América Latina asuma un rol protagónico en la conducción de un mundo fracturado. La apuesta está hecha, y ahora comienza el complejo proceso de diplomacia y consensos que definirá si la ONU está lista para hacer historia.