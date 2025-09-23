Presidente Boric: "Quiero ver a Netanyahu en un tribunal de justicia internacional"

En un contundente discurso ante la 80ª Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric realizó una de las críticas más frontales escuchadas en el hemiciclo contra las violaciones del derecho internacional. Con el conflicto en Gaza como eje central, hizo un llamado a la humanidad compartida y no dudó en lanzar duras indirectas contra figuras como Donald Trump y las políticas que representan.

«¿Hemos acaso alcanzado este triunfo?», preguntó el Mandatario, citando el anhelo de derechos humanos de Gabriela Mistral desde hace 80 años. «La respuesta es categórica. No«. Con esa contundencia, el Presidente Boric inició una intervención que resonó fuerte en el salón de la ONU, centrada en una denuncia sin tapujos de la crisis en Gaza y una petición expresa de justicia internacional.

«Y es que a estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza porque muchos lo han dicho todo, desde esta tribuna y desde otras», confesó, para luego apelar a lo visceral: «Pero por sobre nuestras palabras, de quien quiera que vengan, resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida«.

El Jefe de Estado evitó lo que llamó «cifras, condenas o exigencias» para apelar a un principio universal. «Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y en esta sala y quienes nos escuchan… somos justamente todos seres humanos». Fue en este contexto de dolor compartido donde lanzó su declaración más potente: «Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional».

Boric advirtió sobre el ciclo de violencia, pero fue enfático en señalar la responsabilidad de los líderes: «Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentar y combatir con todas nuestras fuerzas al odio, transformar las ansias de odiar en deseo de justicia, no hacer ninguna concesión a la violencia».

La arremetida contra la «insolencia de quien miente»: indirectas a Trump y las falsedades

Sin mencionar nombres, el Presidente Boric dedicó una parte crucial de su discurso a criticar las posturas y métodos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una clara alusión a sus políticas comerciales, su escepticismo climático y su historial de desinformación.

Al defender el sistema de normas internacionales, criticó con dureza a quienes lo socavan. «No está bien invitar a negociar a un país neutral y asesinar a tu contraparte violando la soberanía de ese país como se hizo en Doha, Qatar», dijo, en una crítica que, si bien apunta a un evento específico, resonó como un rechazo general a la diplomacia de la traición y las tácticas de presión unilateral, como los aranceles impuestos por Trump.

Pero el ataque más directo vino al distinguir entre la diversidad de opinión y la mentira descarada: «Puedo y debo respetar la diversidad de opiniones. Pero a la vez… enfrento la insolencia de quien miente. Más aún, cuando aquella persona es consciente de ello».

Como ejemplo de esta «mentira», citó: «Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira y las mentiras debemos combatirlas», en una referencia directa al negacionismo climático que Trump ha expresado reiteradamente.

Luego, llevó su argumento al terreno de la salud pública: «Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo». Esta declaración es una réplica directa a las afirmaciones falsas que Trump ha hecho circular por años, contribuyendo a la desconfianza respecto a la inmunizaciones.

Boric sentenció que «el opuesto al diálogo es la mentira y el silencio y ambos nos llevan a la soledad más profunda», defendiendo un multilateralismo basado en la verdad y las reglas comunes.

Un llamado a la acción: «La historia es un permanente viaje utópico»

Frente a lo que calificó como la «ley del más fuerte», el Mandatario hizo un llamado a no rendirse. «Se nos tilda de utópicos. Pero ¿qué es la historia sino un permanente viaje utópico?», cuestionó. «Habrá quienes prefieran solo emprender las tareas que den resultado en el corto plazo, pero por lo general los atajos conducen a precipicios».

Con su discurso, Boric no solo posicionó a Chile en un flanco crítico del escenario global, sino que defendió con vehemencia un orden internacional basado en la justicia, la verdad y la humanidad común, desafiando directamente las narrativas que, a su juicio, representan figuras como Netanyahu y Trump. Un mensaje que, como él mismo reconoció, puede sonar a utopía, pero que considera la única vía para evitar la barbarie.