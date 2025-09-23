Presupuesto 2026: Matthei alerta deudas no reconocidas por el Gobierno y dice que "lo duro va a venir en marzo"

Con un llamado a instalar un ideal de país llegó la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, hasta el “Ciclo de Conversatorios con Candidatos Presidenciales» organizado por la Universidad del Desarrollo.

Frente a alumnos y académicos de la Facultad de Gobierno de dicha institución, Matthei sostuvo que su sueño para el país es avanzar en cinco ejes: seguridad, progreso, prosperidad, mayor equidad, respeto a la diversidad e inclusión. Además, la abanderada relevó que su diferencia con otras candidaturas radica en que ella sí cree en el diálogo entre distintos partidos y sectores políticos.

«Nosotros somos tildados muchas veces de ‘derechita cobarde’ justamente por llegar a acuerdos. Y yo, en cambio, creo que los acuerdos son un gran activo para Chile», sostuvo.

Abordando la contingencia nacional y consultada por lo que para ella sería «inaceptable» en el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, la exalcaldesa alertó que existen deudas que el Gobierno aún no ha reconocido «porque sencillamente no les permiten a los privados, por ejemplo, presentar la factura, pero la deuda está, pero no está».

«Lo más inaceptable es que se ha mentido con las cifras de una manera que no ocurría en Chile hacía mucho tiempo. Lo que pase con la Ley de Presupuesto, al final sí va a haber todo un lío y qué sé yo, pero nosotros vamos a tener que llegar a alterar todo eso de nuevo en marzo«, añadió.

En ese sentido, sostuvo que muchos aspectos de la propuesta pueden ser modificadas en el próximo gobierno, pero que «lo que no se va a poder corregir, y que va a ser muy complicado, es que cuando lleguemos nos vamos a encontrar con que habían muchas más deudas de las que están».

«Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Ministerio de Obras Públicas están chuteando pagos para el próximo año. Que en salud se están chuteando pagos para el próximo año, que son deudas clarísimas que van a quedar heredadas, pero que no están documentadas. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con una situación fiscal mucho peor aún de lo que dicen las cifras oficiales. Ahora, esta va a ser una discusión presupuestaria dura, sí, pero lo duro va a venir realmente en marzo», alertó.

También fue consultada sobre corrupción, materia donde se mostró proclive a establecer mayores mecanismos de fiscalización y más facultades para Contraloría, junto al aumento de sanciones. En particular sobre el levantamiento del secreto bancario, Matthei se mostró de acuerdo bajo ciertas condiciones.

«Estamos todos a favor de levantar el secreto bancario, todos. La diferencia es que hay algunos que quieren que lo haga el jefe del Servicio de Impuestos Internos (SII) directamente y nosotros pedimos que ese jefe tiene que decirle a algún juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué es lo que sospecha al menos, y que el juez le diga ‘sí'», afirmó.

En ese sentido, añadió igualmente que «nosotros creemos que se podría cambiar la ley para que ese trámite no dure más de 24 horas, pero que si alguien quiere meterse en la cuenta corriente de alguien, en el fondo, tenga que decir por qué. Ahora, el levantamiento de secreto bancario sí es importante y además debe ser muy rápido«.