¿Mano de obra "barata"? Sector agrícola pide visas de trabajo para impulsar recuperación económica

En el marco de las proyecciones económicas para 2026, que anticipan un crecimiento del PIB entre 2% y 2,3% según un informe de la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) destacó la urgencia de impulsar el empleo formal y regular los procesos migratorios para alcanzar dichas metas.

Su presidente, Antonio Walker, en una entrevista con Radio Pauta, fue enfático al vincular la recuperación económica con la mano de obra migrante. “El sector agrícola es muy intensivo en mano de obra. Genera un millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante en forma indirecta”, afirmó.

“No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura, y por eso necesitamos a los inmigrantes. Este es un fenómeno global”, agregó Walker

Respecto al mercado laboral, las perspectivas son menos alentadoras. Se espera que la tasa de desempleo alcance un 8,5% en los meses restantes de 2025, y que para 2026 se mantenga en un rango entre 8,3% y 8,4%.

Esta evolución coincide con la advertencia del Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), donde se señaló que el mercado laboral ha presentado señales mixtas, con una lenta creación de empleos y un crecimiento salarial que se mantiene elevado. El organismo autónomo también destacó el impacto en el empleo de medidas como la Ley de 40 Horas y el aumento del salario mínimo, lo que generó discrepancias desde el Gobierno.

Ante este escenario, Walker hizo un llamado a respetar los procesos migratorios legales y puso el acento en la necesidad de recuperar la formalidad. “Tenemos que recuperar la formalidad en el empleo, y para eso necesitamos una visa de trabajo. A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo”, sostuvo el presidente de la SNA, remarcando que la clave para que el país supere lo que calificó de «mediocridad económica» pasa por ordenar estos aspectos fundamentales.

El respaldo del comando de Matthei y las críticas de Winter

Una vez finalizado el comité político de la candidata presidencial Evelyn Matthei, la senadora y vocera del comando, Ximena Rincón (Demócrata), se refirió a las declaraciones del presidente de la SNA.

Al respecto, Rincón señaló que esto “ha sido tema en el mundo del agro. Se ha trabajado el tema de las visas de los trabajadores agrícolas”. Asimismo, indicó que en su experiencia como senadora del Maule, región agrícola, la mano «de obra extranjera ha estado presente en nuestro país».

“Aquí lo importante es que todo aquel migrante que quiere trabajar en nuestro país tiene que, obviamente, tener su situación de visa al día. Tenemos que ver los mecanismos para regularizarla y que, obviamente, no esté reñido con ningún tipo de delito o situación poco clara”, subrayó.

En la misma línea, la vocera del comando de Matthei destacó que: “La migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos ya no quieren hacer, y lo han hecho, tradicionalmente, extranjeros que vienen por un periodo determinado a trabajar en el mundo agrícola”.

En respuesta a las declaraciones tanto del sector agrícola como del comando de Matthei, el excandidato presidencial y diputado, Gonzalo Winter (FA), cuestionó las intenciones de los empresarios.

«Lo que hay detrás de esto son empresarios defendiendo un modelo basado en una fuerza laboral más barata y flexible, y un sector de la política dispuesto a poner esos intereses por delante del bien común», criticó.

Winter expuso que: «Walker, de la SNA, reconoce que sin migrantes no hay agricultura. Años atrás, en 2018, Evópoli pedía subir el tope de contratación extranjera al 50%, el entonces presidente de la Cámara de Comercio planteaba eliminar cualquier límite, y Ricardo Mewes, antes de dejar la CPC, sostenía que el agro necesita migrantes regularizados para sostener su producción».

Así, fue enfático en declarar que «la política migratoria de Chile no puede responder al interés particular de un gremio. Tiene que estar diseñada en función del interés del país y el bienestar de sus ciudadanos».

Lo que hay detrás de esto son empresarios defendiendo un modelo basado en una fuerza laboral más barata y flexible, y un sector de la política dispuesto a poner esos intereses por delante del bien común. Walker, de la SNA, reconoce que sin migrantes no hay agricultura. Años… https://t.co/iaK0aJcvBt — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) September 23, 2025

Foto de portada: Universidad de Talca.