"Una escritura donde las mujeres nunca dejamos de ser protagonistas": UCHILE entrega la Medalla Rectoral a Isabel Allende

«Agradezco de todo corazón esta medalla inesperada que me honra y me alegra«. Esas fueron las palabras esbozadas por la destacada escritora chilena Isabel Allende tras recibir la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile. Una de las distinciones más importantes entregadas por la casa de estudios y que, en esta ocasión, puso en valor la amplia trayectoria literaria de quien se alza como la autora chilena más leída en el mundo.

Esto, gracias a una carrera prolífica y rebosante de hitos que la han hecho merecedora de un reconocimiento transversal. Nacida en Lima, Perú, en 1942, e hija de padres chilenos, trabajó de redactora en revistas como la histórica Paula, donde logró alzar una narrativa feminista en tiempos aún conservadores. Sin embargo, el golpe de Estado de 1973 la obligó a exiliarse en Venezuela, donde comenzó su carrera literaria con una carta a su abuelo que pronto se transformó en “La casa de los espíritus”. Saga familiar que mezcla realismo mágico e historia chilena y que la convirtió en bestseller global.

Una serie de hitos que fueron relevados por la rectora Rosa Devés durante la entrega de este reconocimiento. «Es un honor y una inmensa alegría recibir a Isabel Allende en este salón de honor de la Universidad de Chile para distinguirla con la Medalla Rectoral en reconocimiento a su notable contribución a la literatura, a través de una obra que ha puesto a Chile, su país inventado, en el mundo, enriqueciendo el espíritu de sus millones de lectores», afirmó la rectora.

«En tiempos en que la libertad de expresión y la palabra auténtica conllevan cada vez más riesgos, a la vez que paradójicamente la tecnología nos ofrece más canales de comunicación que nunca, el hablar y contar libre de Isabel Allende, acompañado de una humanidad inagotable, es lo que hoy queremos relevar. Su escritura, donde las mujeres nunca dejamos de ser protagonistas», sumó la autoridad universitaria.

En tanto, Allende no sólo agradeció el gesto de la universidad y las palabras de la rectora, a quien también felicitó por su rol como la primera académica en ocupar el puesto de la máxima autoridad de la casa de estudios, sino que también compartió una reflexión en torno a su relación con el oficio de la escritura.

«Voy a aprovechar este micrófono para contarles cómo aterricé por milagro en este oficio de la escritura, y trataré de responder a un par de preguntas que me hacen a menudo: por qué escribo y por qué sigo escribiendo a mi edad», arrancó narrando durante la ceremonia.

«Son preguntas estrafalarias, porque si yo fuera panadera, a nadie le importaría por qué hago pan, ni tampoco me preguntarían por qué sigo amasando. Por qué escribo. Porque si no escribo, se me seca el alma y me muero. Porque la materia prima es infinita y gratis. El aire está lleno de historias. Cada persona tiene una vida que yo quiero conocer y contar, y porque nada me da más placer que hilvanar palabras», sentenció Allende.

Cabe destacar que la autora continuará su agenda en Chile durante los próximos días, en el marco de la presentación de su nuevo libro, “Mi nombre es Emilia del Valle”, marcando, además, su retorno al país después de seis años. Una actividad que tendrá lugar en el Teatro Oriente de Providencia a las 19:00 horas del miércoles 24 de septiembre.